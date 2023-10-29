28 окт 2023



Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабану»



В новом интервью для Metal Roos фронтмена IN FLAMES Anders'a Fridén'a спросили, как он относится к тому, что посетители концертов используют мобильные телефоны для фото- и видеосъёмки выступлений, а иногда снимают целые шоу, вместо того чтобы наслаждаться моментом. Он ответил:



«Лично я, находясь на сцене, больше не парюсь на этот счёт. Это зависит от вас. Извините, но если вы настолько глупы, что идёте на живое шоу, а потом смотрите на свой маленький экран, вместо того чтобы прочувствовать происходящее, я считаю это упущенной возможностью. Но кто я такой, чтобы судить об этом? Мне по барабану. Это ваши деньги, это ваш опыт, и я не могу этого изменить. Но я бы хотел, чтобы люди положили телефоны в карман. Потому что когда они оглянутся назад, то увидят паршивый звук на телефоне, вы можете посмотреть подобное на YouTube, или вы сами такое загружаете туда. А ведь вы были в том зале и могли получить несколько иные впечатления, которые гораздо важнее, чем смотреть на свой маленький экран. Но люди могут делать всё что захотят.



Я никогда не буду запрещать использовать телефоны и не буду ничего говорить. Время от времени я говорю на сцене: "Положите телефон в карман и начинайте слэм". Но я не имею в виду, что это плохо. Это просто рекомендация.



Всё так, как есть, и невозможно изменить людей. Такова современная жизнь. Мои дети постоянно в телефоне и смотрят — что бы они ни делали, они потребляют, потребляют, потребляют. Так что я не знаю, как на это реагировать».







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