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In Flames

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|||| 28 окт 2023

Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабану»



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В новом интервью для Metal Roos фронтмена IN FLAMES Anders'a Fridén'a спросили, как он относится к тому, что посетители концертов используют мобильные телефоны для фото- и видеосъёмки выступлений, а иногда снимают целые шоу, вместо того чтобы наслаждаться моментом. Он ответил:

«Лично я, находясь на сцене, больше не парюсь на этот счёт. Это зависит от вас. Извините, но если вы настолько глупы, что идёте на живое шоу, а потом смотрите на свой маленький экран, вместо того чтобы прочувствовать происходящее, я считаю это упущенной возможностью. Но кто я такой, чтобы судить об этом? Мне по барабану. Это ваши деньги, это ваш опыт, и я не могу этого изменить. Но я бы хотел, чтобы люди положили телефоны в карман. Потому что когда они оглянутся назад, то увидят паршивый звук на телефоне, вы можете посмотреть подобное на YouTube, или вы сами такое загружаете туда. А ведь вы были в том зале и могли получить несколько иные впечатления, которые гораздо важнее, чем смотреть на свой маленький экран. Но люди могут делать всё что захотят.

Я никогда не буду запрещать использовать телефоны и не буду ничего говорить. Время от времени я говорю на сцене: "Положите телефон в карман и начинайте слэм". Но я не имею в виду, что это плохо. Это просто рекомендация.

Всё так, как есть, и невозможно изменить людей. Такова современная жизнь. Мои дети постоянно в телефоне и смотрят — что бы они ни делали, они потребляют, потребляют, потребляют. Так что я не знаю, как на это реагировать».




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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29 окт 2023
H
Hromis
Фриден в очередной раз говна поел...
  Dislike!1
29 окт 2023
M
Mateas89
Hromis, а что он не так сказал?
29 окт 2023
N
Nicolas444883
Mateas89, да обычный дебилоид, самоутверждающийся в сети за счет оскорблений музыкантов
29 окт 2023
N
Nicolas444883
Если бы еще было, от чего получать удовольствие на концерте. Люблю группу, но Фриден, как исполнитель на сцене - это один из худших вокалистов в метале. Просто полный крах. Тотальное дно. Практически ничего не вытягивает. Я понимаю, что причины скорее всего объективные, что он давно потерял голос и не может петь качественно, но все равно не понятно, как можно выдавать такую халтуру и не испытывать стыда, находясь на сцене. Да еще получать деньги.
29 окт 2023
M
Mad Katz
Почему-то кепочка-бейсболка с вычурным оволосением летца нередко сочетаются с обыденным слабоумием.

просмотров: 366

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