Новое видео IN FLAMES



"Foregone Pt. 1", новое видео группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Foregone", выходящего десятого февраля на Nuclear Blast.



Anders Fridén: «Приступая к работе над "Foregone", мы хотели сделать запись, которая была бы в значительной степени ориентирована на гитару и имела прочную основу между басом и барабанами. Мы по-прежнему подходили к написанию песен так же, как и всегда, — как к сопоставлению мелодии и агрессии. Это ДНК нашей музыки. Что касается лирики, то здесь не было недостатка во вдохновении, особенно в концепции времени.



Человечество в целом было вынуждено замедлиться и взять передышку. В этот перерыв многие из нас потратили время на оценку и изменение приоритетов. Время - это константа, но то, что мы с ним делаем, и то, как мы его воспринимаем, может быть разным. Особенно сейчас, когда кажется, что мир движется быстрее, чем когда-либо прежде.



Это очень здорово, что после всего мы все еще существуем и работаем над нашим четырнадцатым альбомом. Я чувствую, что в 'Foregone' мы нашли отличный баланс между прошлым, настоящим и будущим. Это новая эра IN FLAMES!»



Трек-лист:



01. The Beginning Of All Things That Will End

02. State Of Slow Decay

03. Meet Your Maker

04. Bleeding Out

05. Foregone Pt. 1

06. Foregone Pt. 2

07. Pure Light Of Mind

08. The Great Deceiver

09. In The Dark

10. A Dialogue In B Flat Minor

11. Cynosure

12. End The Transmission







