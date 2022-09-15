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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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In Flames

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Новое видео IN FLAMES



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"Foregone Pt. 1", новое видео группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Foregone", выходящего десятого февраля на Nuclear Blast.

Anders Fridén: «Приступая к работе над "Foregone", мы хотели сделать запись, которая была бы в значительной степени ориентирована на гитару и имела прочную основу между басом и барабанами. Мы по-прежнему подходили к написанию песен так же, как и всегда, — как к сопоставлению мелодии и агрессии. Это ДНК нашей музыки. Что касается лирики, то здесь не было недостатка во вдохновении, особенно в концепции времени.

Человечество в целом было вынуждено замедлиться и взять передышку. В этот перерыв многие из нас потратили время на оценку и изменение приоритетов. Время - это константа, но то, что мы с ним делаем, и то, как мы его воспринимаем, может быть разным. Особенно сейчас, когда кажется, что мир движется быстрее, чем когда-либо прежде.

Это очень здорово, что после всего мы все еще существуем и работаем над нашим четырнадцатым альбомом. Я чувствую, что в 'Foregone' мы нашли отличный баланс между прошлым, настоящим и будущим. Это новая эра IN FLAMES!»

Трек-лист:

01. The Beginning Of All Things That Will End
02. State Of Slow Decay
03. Meet Your Maker
04. Bleeding Out
05. Foregone Pt. 1
06. Foregone Pt. 2
07. Pure Light Of Mind
08. The Great Deceiver
09. In The Dark
10. A Dialogue In B Flat Minor
11. Cynosure
12. End The Transmission




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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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15 сен 2022
ElectricRetard
Не, в целом то неплохо, да и поверим Фридену, что образование некой супергруппы в жанре никак не повлияло на них, но...
Есть у меня ощущение что In Flames Версус с Хало Эффектом не вывезут)
15 сен 2022
gravitgroove
ElectricRetard, да будет скорее всего на одном уровне. По крайней мере Inflames не звучал так агрессивно и узнаваемо 22 года, или около того. Иногда такие комбеки идут на пользу, лишь бы песни цепляли.
Like!1
15 сен 2022
ElectricRetard
gravitgroove, не знаю, пока радуют уровнем тяжести, но песни до синглов Халыча не тянут. На мой вкус по крайней мере.
15 сен 2022
YNWA
А где в начале предупреждение о том, что людям с эпилепсией не надо смотреть это видео? У меня её не было, но кажется после этого видео всё возможно.
А вообще это больше похоже не на официальное видео, а на лирик-видео. Только без лирики.
15 сен 2022
balamut75
Видео конечно одно мерцание и моргание экрана.
15 сен 2022
грозакоммунистов
Хороший трек, но не самый лучший из синглов, однако уже его одного можно подробно разбирать.
Наконец-то качественный МДМ с акустическими вкраплениями в духе IF, без всех этих смазливых "we are...".
Если ничего не путаю, то ещё ни на одном сингле не было чистого вокала.
15 сен 2022
ElectricRetard
грозакоммунистов, ну какбэ в первой же State Of Slow Decay был)
15 сен 2022
D
Dichlofos
Неплохо. Проявим сдержанный оптимизм и подождём альбома, хотя выпущенные синглы мне скорее нравятся, чем нет.
15 сен 2022
N
Nepalcev
Жирный плюс!

просмотров: 1061

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