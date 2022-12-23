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*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 18
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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In Flames

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|||| 22 дек 2022

Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов



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В новом интервью с DJ Force X из TotalRock фронтмен IN FLAMES Anders Fridén рассказал о том, почему для него и его коллег по группе важно по-прежнему выпускать полноценные альбомы, а не сосредотачиваться на синглах:

«Я вырос на этом. Именно так я слушаю музыку. Я понимаю, нужно адаптироваться к ситуации, в которой мы находимся, и я понимаю, что многие люди слушают музыку на стриминговых сервисах. Вы слушаете 15 секунд песни и говорите: "Это не для меня", и идёте дальше. Но нельзя судить об артисте по 15 секундам, вы должны дать ему время.

Кто знает, что произойдёт в будущем, но для меня альбом чрезвычайно важен. По крайней мере, именно так я хочу представлять эту группу. А то, что делают другие, это нормально.

В каком-то смысле мы так же усердно работаем над одной песней, как и над следующей, как и над 13-й, над какой угодно. И когда ты работаешь над альбомом, возможно, 13-я песня не получит столько внимания, сколько вам хотелось бы, потому что она последняя. Но это неважно — для меня важен альбом.

Я понимаю, почему некоторые люди хотят выпускать только синглы. Но это не наш метод».




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23 дек 2022
Svarg_1349
По фактам.

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