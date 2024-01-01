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*SLAYER вернулись! 71
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*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
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*SLAYER вернулись! 71
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 18
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In Flames

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24 фев 2024 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

9 фев 2024 : 		 Визуальный ряд от IN FLAMES

18 янв 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «У нас узнаваемый звук, а это, на мой взгляд, самое важное»

28 окт 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабану»

29 авг 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Басиста нашли в Тиндере»

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES

23 авг 2023 : 		 Документальный фильм от IN FLAMES

24 июл 2023 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES о причине своего ухода: «Мы двигались в двух совершенно разных направлениях»

8 июл 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS

30 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

23 июн 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»

17 июн 2023 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»

8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста

9 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

24 фев 2023 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES

21 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT

13 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»

11 фев 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»

10 фев 2023 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

28 янв 2023 : 		 CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES

16 янв 2023 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 янв 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»

22 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов

6 дек 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES не читает комментарии

5 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»
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Видео с текстом от IN FLAMES



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IN FLAMES опубликовали официальное видео с текстом на песню "A Dialogue In B Flat Minor", которая взята из альбома Foregone.

IN FLAMES Release New Lyric Video For "A Dialogue In B Flat Minor"




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