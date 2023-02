10 фев 2023



Видео с текстом от IN FLAMES



End The Transmission, официальное видео с текстом от группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Foregone", выходящего десятого февраля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. The Beginning Of All Things That Will End

02. State Of Slow Decay

03. Meet Your Maker

04. Bleeding Out

05. Foregone Pt. 1

06. Foregone Pt. 2

07. Pure Light Of Mind

08. The Great Deceiver

09. In The Dark

10. A Dialogue In B Flat Minor

11. Cynosure

12. End The Transmission http://www.inflames.com







