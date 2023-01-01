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In Flames

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|||| 10 фев 2023

Видео с текстом от IN FLAMES



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End The Transmission, официальное видео с текстом от группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Foregone", выходящего десятого февраля на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. The Beginning Of All Things That Will End
02. State Of Slow Decay
03. Meet Your Maker
04. Bleeding Out
05. Foregone Pt. 1
06. Foregone Pt. 2
07. Pure Light Of Mind
08. The Great Deceiver
09. In The Dark
10. A Dialogue In B Flat Minor
11. Cynosure
12. End The Transmission




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