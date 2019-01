сегодня



Трейлер нового альбом IN FLAMES



IN FLAMES опубликовали трейлер к новому альбому "I, The Mask", выход которого намечен на первое марта на Nuclear Blast. Продюсером материала был Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), за сведение отвечал лауреат Грэмми Chris Lord-Alge (CHEAP TRICK, LINKIN PARK), а за мастеринг лауреат Грэмми Ted Jensen (PANTERA, EAGLES, GUNS N' ROSES). За оформление диска отвечал Blake Armstrong.



«Для нас это особый альбом. С момента выхода 'Battles', мы провели собственный фестиваль в Швеции и постоянно ездили с концертами по миру, создав столько тесную связь с нашими поклонниками какой еще не было. Можно сказать, что именно это и стало самым большим источником вдохновения для нового альбома. Это длинный путь, которые продолжается и демонстрирует рост и мы невероятно за это благодарны, за ту поддержку, которая делает возможным наше творчество. Поэтому тринадцатую пластинку мы посвящаем нашим фанатам, тем людям, благодаря которым мы можем работать над музыкой и играть ее каждый вечер. IN JESTERHEADS WE TRUST.»



Трек-лист:



01. Voices



02. I, The Mask



03. Call My Name



04. I Am Above



05. Follow Me



06. (This is Our) House



07. We Will Remember



08. In This Life



09. Burn



10. Deep Inside



11. All The Pain



12. Stay With Me































