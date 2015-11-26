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In Flames

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Трейлер нового альбом IN FLAMES



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IN FLAMES опубликовали трейлер к новому альбому "I, The Mask", выход которого намечен на первое марта на Nuclear Blast. Продюсером материала был Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), за сведение отвечал лауреат Грэмми Chris Lord-Alge (CHEAP TRICK, LINKIN PARK), а за мастеринг лауреат Грэмми Ted Jensen (PANTERA, EAGLES, GUNS N' ROSES). За оформление диска отвечал Blake Armstrong.

«Для нас это особый альбом. С момента выхода 'Battles', мы провели собственный фестиваль в Швеции и постоянно ездили с концертами по миру, создав столько тесную связь с нашими поклонниками какой еще не было. Можно сказать, что именно это и стало самым большим источником вдохновения для нового альбома. Это длинный путь, которые продолжается и демонстрирует рост и мы невероятно за это благодарны, за ту поддержку, которая делает возможным наше творчество. Поэтому тринадцатую пластинку мы посвящаем нашим фанатам, тем людям, благодаря которым мы можем работать над музыкой и играть ее каждый вечер. IN JESTERHEADS WE TRUST.»

Трек-лист:

01. Voices

02. I, The Mask

03. Call My Name

04. I Am Above

05. Follow Me

06. (This is Our) House

07. We Will Remember

08. In This Life

09. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me



IN FLAMES: First Trailer For 'I, The Mask' Album












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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Crane76


27 янв 2019, 19:51		Странно, срач ещё не начался


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