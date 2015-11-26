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In Flames

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14 дек 2018 : 		 Новые песни IN FLAMES
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Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе



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Гитариста IN FLAMES Björn'a Gelotte недавно спросили, каким, на его взгляд, будет мир туров после пандемии, и что он делал во время коронакризиса:

«Ну всё было довольно странно. Первые пару недель я чувствовал, что прогуливаю школу или что-то вроде того. Я думал: "Я же должен быть где-то, я не должен здесь находиться, и вот это [странное] ощущение... Но потом я понял, что все, кого я знаю, все, кто занят музыкой, все точно в таком же положении. Так что вначале всё было очень странно, но после первых двух недель просто пришло осознание, что мир сейчас именно такой, и ты справляешься с происходящим. Ты пытаешься быть в безопасности, ты пытаешься уберечь тех, кто тебе дорог, — вот и всё.

Всегда есть следующий год. Мы были в деле уже столько лет, что это никак не повлияет ни на любовь, ни на страсть к тому, что мы делаем. Я полагаю, что для большинства групп сейчас это скорее вопрос [существования] во время выпавшего года. И мы начали планировать сразу: мы всё перенесли на год вперёд. Первый раз, когда у нас действительно был полноценный план на целый год, но... Да, случилось вот это дерьмо».

На вопрос о том, придумал ли он что-то новое, Gelotte ответил:

«Я был не очень продуктивным в отношении музыки. В основном я привёл в порядок и всё доделал в студии, которая находится у меня дома, — обновил всё программное обеспечение, сделал то, что давно хотел и на что постоянно не было времени. Я сочинил кое-что, но в основном это было только ради того, чтобы попробовать [новое программное обеспечение]. Я много времени проводил с семьёй, я много рисовал — занимался тем, на что тебя никогда не хватает, когда ты в туре. Но через некоторое время это немного размывается, ведь теперь я могу делать всё то, что очень хочу, но я могу делать это постоянно, в то время как не могу делать то, что должен. И в этом тоже была определённая странность.

Когда у тебя есть перерыв, который выбрал ты, тогда всё иначе, ты с нетерпением этого ждёшь. Мыслями я был в туре. Мне так комфортно, и когда это вдруг отняли, из тебя как будто выпустили воздух».

IN FLAMES





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