Вокалист IN FLAMES : «Я не собираюсь делать ещё один "The Jester Race" или "Whoracle"»



United Rock Nations недавно поговорили с вокалистом IN FLAMES Anders'ом Fridén'ом — небольшие выдержки доступны ниже.



О новом альбоме:



«О, у меня прекрасные ощущения каждый раз, когда мы выпускаем новую пластинку. Я думаю, что так оно и должно быть. Иначе вы заняты чем-то не тем. Если честно, я ощущаю себя так каждый раз, когда мы создаём музыку, мы записываем музыку тогда, когда нам хорошо, мы отдаем её лейблу, и она от нас уходит. Потом мы начинаем тур и совершенно неожиданно мы хотим играть больше песен, а потом переходим к следующему. Я ощущаю себя очень хорошо. И считаю, что этот альбом представляет IN FLAMES наилучшим образом — такими, какие мы есть на текущий момент. Тут есть все элементы, по которым мы известны: мелодика, агрессивность, грандиозные припевы и всё такое».



О том, согласен ли он с утверждением, что новый диск более гитарно-ориентирован по сравнению с прошлым альбомом:



«Согласен во многих смыслах. Гитар тут столько же, сколько и электроники, просто продакшн другой. Здорово, что вы употребили этот термин — "гитарно-ориентированный". Тут столько же гитар, сколько и на "Battles", но продакшн, сведение — они отличаются. Это было единственным, что мы решили до альбома, потому что не хотели каких-то постоянных серьёзных встреч с обсуждениями, что мы должны делать и чего не должны делать, мы просто шли по течению. Мы решили: "Давайте выведем гитары чуть больше на передний план". Chris Lord-Alge, занимавшийся сведением, проделал прекрасную работу. Howard [Benson, продюсер] и Mike Plotnikoff — они здорово помогли нам с гитарным звуком и всем остальным. Честно, если посмотреть на "Battles", можно понять: он до неприличия хорош. Мы его любим, но он более вальяжный по сравнению с "I, The Mask", это точно».



О продолжающихся дебатах тех слушателей, кто предпочитает оригинальный мелодичный дэт-металл IN FLAMES новому, более современному звучанию:



«О, я слышу об этом во время интервью, когда мне задают эти вопросы, но я не понимаю, что происходит. Конечно, я в курсе, но это не мои дебаты. Я имею в виду, я уже давно сдался. Я знаю, что не могу победить. Я делаю то, что я делаю, и я создаю музыку, и я хорошо провожу время, и если люди любят нас, это здорово, а если это не так — ну и ладно, пусть. Я ничего не могу с этим сделать. Если кто-то что-то говорит, я не могу пойти к нему домой, постучать в дверь и попытаться убедить его, что мой путь правильный. Нет. Я никогда не буду возвращаться и создавать ещё один "The Jester Race", "Whoracle", "Colony" или "Clayman". Это было бы неправильно. Это было бы неправильно для этого альбома. Этот альбом идеален во всех отношениях. Если я попытаюсь вернуться на 20 лет назад и попытаюсь воссоздать что-то из прошлого, имея совершенно другое восприятие мира, это будет совершенно глупо. Получилось бы просто плохо. Не стоит понимать меня неправильно — я люблю эти пластинки. Каждый альбом вёл нас туда, где мы находимся сегодня. Для меня совершенно нормально, если тебе нравится один альбом или только одна песня. По крайней мере хоть что-то. Я же просто не могу этого сделать. То, где мы сейчас находимся, и то, какую мы играем музыку сейчас, — это едино. Это своего рода один и тот же менталитет. Всегда всё дело в мелодии».



На обложке альбома "I, The Mask" переосмысливается давний логотип/талисман группы "Jesterhead":



«Мы все носим маски. Вы, я, они. Наше поведение зависит от определённых ситуаций. Много людей всё делают именно так, и очень мало людей, которые всегда сами по себе, всё время. Мы приспосабливаемся к окружающим нас людям, к ситуации вокруг нас. Мы носим эти маски и не показываем свою истинную сущность. Мы можем носить черную дыру внутри себя или мы пытаемся притвориться, что всё замечательно, потому что мы не стараемся о чём-то рассказать, иногда мы не хотим быть тем скучным, грустным человеком, который тянет всех вниз, говоря: "О, что-то сегодня мне не здорово". Обычно когда ты просыпаешься и кто-то спрашивает, то ты отвечаешь: "Всё в порядке". Ты не объясняешь всего, что у тебя на душе: "Нет, я чувствую себя дерьмом". Я думаю, что очень важно, чтобы мы открылись, узнали о себе и научились тому, как избавиться от этих чувств и создали лучшее — стали лучше как людьми в целом. Мы все носим эти маски, чтобы приспособиться к ситуации. Внешний вид альбома — это история, это "Jesterboy", и он носит эту маску, и вы можете её увидеть, суперклассную историю, которая действительно красиво сделана [художником] Блейком Армстронгом. Мы тусовались с ним, он живёт в Лос-Анджелесе, и когда он слышал первые демо, то сразу же придумывал идеи, и мы с ним общались на эту тему. Он проделал потрясающую работу. Это "Jesterboy", который подвергся насилию со стороны своего отца, и поэтому он хотел отомстить своему отцу, но случайно убил брата, сжигая дом, в котором был его отец. Чтобы справиться с чувством вины и всем остальным, он надел на себя маску шута, и он начинает бороться с демонами, чтобы справиться со всем в своём воображаемом мире. Это первый раз, когда мы вроде как дали "Шуту" тело, но это не тот "шут", вы же понимаете, это просто использование "шута" в качестве маски, чтобы защитить себя от внешней стороны и справиться со всеми плохими вещами, виной и мраком».



Выход альбома "I, The Mask" намечен на 1 марта на Nuclear Blast/Seven Music.















