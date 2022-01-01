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*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 18
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In Flames

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Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»



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Вокалист IN FLAMES Anders Fridén рассказал MoreCore.TV о предстоящем четырнадцатом студийном альбоме группы, который ориентировочно выйдет в конце года на Nuclear Blast Records. На вопрос, является ли первый сингл "State Of Slow Decay" отражением того, что фэны могут ожидать от пластинки, Андерс ответил:

«IN FLAMES всегда были хороши в мелодиях и агрессии. Короткий ответ — да, но не все треки будут быстрыми. Мы стараемся исследовать все уголки металла в нашей музыке. Скажем так: если вы поклонник IN FLAMES, то этот альбом вам понравится».

Рассказывая о том, чего поклонники могут ожидать от предстоящего альбома IN FLAMES, Anders сказал:

«Это четырнадцатый альбом. Так что если вы знакомы с IN FLAMES, вы понимаете, что вас ожидает. Но я думаю, что это хорошая смесь прошлого, настоящего и того, куда мы движемся, и в нём есть что-то для каждого: в нём есть тяжесть, мелодии, темп и медленные части. Я думаю, он потрясающий, и он действительно отражает наше состояние в текущий момент».

На вопрос о том, повлияла ли пандемия на процесс сочинения песен для нового альбома IN FLAMES, Anders ответил:

«В какой-то степени. В лирическом плане — конечно. Я думал, что этот двухлетний перерыв заставит нас увидеть себя такими, какие мы есть, и, возможно, выйти на другую сторону более приветливыми и мягкими, с большим пониманием, но я думаю, что всё было ровно наоборот. Так что это определённо было вдохновлением для лирики.

Конечно, такой перерыв — это длительная пауза, и когда ты возвращаешься в строй, возможно, невольно, у тебя появляется больше энергии в целом, и в музыке тоже».




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