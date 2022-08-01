Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 24
*Новое видео BEHEMOTH 23
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*SLIPKNOT исполнили новую песню 12
*Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало» 11
*Видео с текстом от METALLICA 11
*Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун» 10
*Вокалист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 24
*Новое видео BEHEMOTH 23
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
[= ||| все новости группы



*

In Flames

*



1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»

18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?

17 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES

13 июн 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 IN FLAMES исполнили новую песню

8 мар 2022 : 		 IN FLAMES завершили запись вокала

20 окт 2021 : 		 Альбомы IN FLAMES будут переизданы

20 янв 2021 : 		 PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

20 авг 2020 : 		 IN FLAMES об эволюции группы

20 авг 2020 : 		 Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе

19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

8 мар 2020 : 		 IN FLAMES выпустили 8-битную версию альбома "I, The Mask"

3 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня IN FLAMES



zoom
"The Great Deceiver", новая песня группы IN FLAMES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на этот год на Nuclear Blast Records.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 авг 2022
n
nabastak_
Пердуны, насилующие труп RtoR

просмотров: 256

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом