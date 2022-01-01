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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 16
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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In Flames

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8 мар 2022 : 		 IN FLAMES завершили запись вокала

20 окт 2021 : 		 Альбомы IN FLAMES будут переизданы

20 янв 2021 : 		 PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

20 авг 2020 : 		 IN FLAMES об эволюции группы

20 авг 2020 : 		 Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе

19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

8 мар 2020 : 		 IN FLAMES выпустили 8-битную версию альбома "I, The Mask"

3 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

2 авг 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

26 июн 2019 : 		 Фронтмен IN FLAMES о гётеборгской металлической сцене 1990-х годов: «Конечно, это было прекрасное время»

7 май 2019 : 		 IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выхода альбома 2002 года "Reroute To Remain"

3 апр 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES

7 мар 2019 : 		 Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении
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|||| 8 мар 2022

IN FLAMES завершили запись вокала



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Вокалист IN FLAMES Anders Fridén сообщил, что завершил запись вокала для нового альбома. Выход диска намечен на этот год.

IN FLAMES' ANDERS FRIDГ‰N Completes Recording Vocals For 14th Album














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