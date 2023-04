сегодня



Видео полного выступления IN FLAMES



Видео полного выступления IN FLAMES, которое состоялось в рамках фестиваля Knotfest Japan 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Great Deceiver"

"Cloud Connected"

"Behind Space"

"Only For The Weak"

"Foregone Pt. 1"

"State Of Slow Decay"

"I Am Above"

"Take This Life"







