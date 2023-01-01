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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 17
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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In Flames

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Видео полного выступления IN FLAMES



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Видео полного выступления IN FLAMES, которое состоялось в рамках фестиваля Knotfest Japan 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"The Great Deceiver"
"Cloud Connected"
"Behind Space"
"Only For The Weak"
"Foregone Pt. 1"
"State Of Slow Decay"
"I Am Above"
"Take This Life"

IN FLAMES - Fan-Filmed Video Of Entire Knotfest Japan 2023 Show Streaming




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