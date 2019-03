сегодня



Новое видео IN FLAMES



Официальное видео на песню "Call My Name" от шведских мелодичных тяжеловесов IN FLAMES доступно для просмотра ниже. Этот трек вошёл в альбом "I, The Mask", выпущенный 1 марта на Nuclear Blast (во всём мире, за исключением Северной Америки) и Eleven Seven Music (в Северной Америке). 12-трековый диск продюсировал Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), имеющий за плечами номинации на Грэмми, сведением занимался удостоенный Грэмми Chris Lord-Alge (CHEAP TRICK, LINKIN PARK), а мастеринг был поручен лауреату Грэмми Ted'у Jensen'у (PANTERA, EAGLES, GUNS N' ROSES).



Оформление диска создал художник Blake Armstrong, изобразивший свою собственную интерпретацию маскота группы — The Jesterhead'а.



Трек-лист:



01. Voices

02. I, The Mask

03. Call My Name

04. I Am Above

05. Follow Me

06. (This is Our) House

07. We Will Remember

08. In This Life

09. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me



















+2 -5



( 5 )





просмотров: 992