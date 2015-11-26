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In Flames

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Новое видео IN FLAMES



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Официальное видео на песню "Call My Name" от шведских мелодичных тяжеловесов IN FLAMES доступно для просмотра ниже. Этот трек вошёл в альбом "I, The Mask", выпущенный 1 марта на Nuclear Blast (во всём мире, за исключением Северной Америки) и Eleven Seven Music (в Северной Америке). 12-трековый диск продюсировал Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, MOTÖRHEAD), имеющий за плечами номинации на Грэмми, сведением занимался удостоенный Грэмми Chris Lord-Alge (CHEAP TRICK, LINKIN PARK), а мастеринг был поручен лауреату Грэмми Ted'у Jensen'у (PANTERA, EAGLES, GUNS N' ROSES).

Оформление диска создал художник Blake Armstrong, изобразивший свою собственную интерпретацию маскота группы — The Jesterhead'а.

Трек-лист:

01. Voices
02. I, The Mask
03. Call My Name
04. I Am Above
05. Follow Me
06. (This is Our) House
07. We Will Remember
08. In This Life
09. Burn
10. Deep Inside
11. All The Pain
12. Stay With Me



IN FLAMES:






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КомментарииСкрыть/показать 5 )

nabastak_


1 мар 2019, 16:32		Музычка ничо вроде.
А Фриденовское нытье пока не зашло - ни тембр ни партии.

Lort_Vantouze


1 мар 2019, 16:51		Разве что только от шведских мелодичных глиномесов.

Hirnfuhler


1 мар 2019, 16:52		Два чая предыдущему оратору.

n0b0dy


1 мар 2019, 17:24		тяжеловес - это когда ты весишь 90 кг и больше, а кучка дрищеватых хипстеров тянет только на тройку первых альбомов. гуано однозначно

UX2


1 мар 2019, 18:03		ну и дерьмище


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