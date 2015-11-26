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In Flames

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Видео с текстом от IN FLAMES



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"Burn", новое видео с текстом группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I, The Mask", выходящего 1 марта на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. Voices
02. I, The Mask
03. Call My Name
04. I Am Above
05. Follow Me
06. (This is Our) House
07. We Will Remember
08. In This Life
09. Burn
10. Deep Inside
11. All The Pain
12. Stay With Me



IN FLAMES: Lyric Video For New Song












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