Видео с текстом от IN FLAMES



"Burn", новое видео с текстом группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "I, The Mask", выходящего 1 марта на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Voices

02. I, The Mask

03. Call My Name

04. I Am Above

05. Follow Me

06. (This is Our) House

07. We Will Remember

08. In This Life

09. Burn

10. Deep Inside

11. All The Pain

12. Stay With Me































