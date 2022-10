сегодня



DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»



DANIEL SVENSSON в рамках недавней беседы ответил на вопрос об уходе из IN FLAMES в 2015 году ради личной жизни:



«Я устал от гастролей. Я почувствовал, что мне нужно быть дома с детьми. Я гастролировал почти 20 лет, и я почувствовал, что мне нужно заняться чем-то другим. Время было подходящее, я это чувствовал. Я размышлял об этом некоторое время.



Я по-прежнему люблю играть, но проблема была в том, что мне не нравилось находиться вдали от дома... Большую часть лет была суматоха. Так что мне пришлось пойти на такое решение, и оно было правильным. Я не жалею об этом. Но мне очень приятно снова вернуться в турне с THE HALO EFFECT. И хотя мы, возможно, будем гастролировать не так много, поскольку главным приоритетом вокалиста THE HALO EFFECT Mikael'я Stanne по-прежнему является DARK TRANQUILLITY, нам придётся подстраивать наш гастрольный график под него, поэтому гастролей будет не так много, как раньше... Это будет... В Швеции есть слово "lagom" — не слишком много и не слишком мало. Так что всё будет идеально, я так думаю».







