Профессиональное видео с выступления IN FLAMES



Профессиональное видео с выступления IN FLAMES, которое состоялось в рамках фестиваля Nova Rock, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Alias"

"Everything's Gone"

"Where the Dead Ships Dwell"

"Call My Name"

"All for Me"

"Cloud Connected"

"Behind Space"

"Graveland"

"State of Slow Decay"

"Only for the Weak"

"Deliver Us"

"The End"

"The Mirror's Truth"

"I Am Above"

"Take This Life"







