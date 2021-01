сегодня



PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES



В рамках программы "Vox&Hops", которую ведет Matt McGachy из CRYPTOPSY, PETER IWERS ответил на вопрос о том, скучает ли он по турам:



«Ну да, правда, слово "скучать" — не совсем правильное. Мне нравилось ездить в туры большую часть времени, пока я был в IN FLAMES, и я скучаю по хорошим временам. Но я нисколько не жалею об уходе, но, конечно же, порой скучаю по свободе, выступлениями и путешествии в новый город каждый день. Но у меня есть планы. Может, это и случится в будущем — не с IN FLAMES, конечно же, но... Посмотрим.



Я не скучаю по тому, что было, я больше живу настоящим, и сейчас я свободен делать всё, что я захочу. Время принадлежит только мне и, как я уже сказал, я планирую всё так, как мне нравится. Поэтому я больше фокусируюсь на удовольствии, чем на сожалениях по былым денькам. Вспоминать, конечно же, весело, но в то же время это может завести тебя на опасную дорогу».













