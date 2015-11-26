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In Flames

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20 янв 2021 : 		 PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

20 авг 2020 : 		 IN FLAMES об эволюции группы

20 авг 2020 : 		 Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе

19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

8 мар 2020 : 		 IN FLAMES выпустили 8-битную версию альбома "I, The Mask"

3 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

2 авг 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

26 июн 2019 : 		 Фронтмен IN FLAMES о гётеборгской металлической сцене 1990-х годов: «Конечно, это было прекрасное время»

7 май 2019 : 		 IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выхода альбома 2002 года "Reroute To Remain"

3 апр 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES

7 мар 2019 : 		 Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении

1 мар 2019 : 		 Новое видео IN FLAMES

19 фев 2019 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не собираюсь делать ещё один "The Jester Race" или "Whoracle"»
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PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES



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В рамках программы "Vox&Hops", которую ведет Matt McGachy из CRYPTOPSY, PETER IWERS ответил на вопрос о том, скучает ли он по турам:

«Ну да, правда, слово "скучать" — не совсем правильное. Мне нравилось ездить в туры большую часть времени, пока я был в IN FLAMES, и я скучаю по хорошим временам. Но я нисколько не жалею об уходе, но, конечно же, порой скучаю по свободе, выступлениями и путешествии в новый город каждый день. Но у меня есть планы. Может, это и случится в будущем — не с IN FLAMES, конечно же, но... Посмотрим.

Я не скучаю по тому, что было, я больше живу настоящим, и сейчас я свободен делать всё, что я захочу. Время принадлежит только мне и, как я уже сказал, я планирую всё так, как мне нравится. Поэтому я больше фокусируюсь на удовольствии, чем на сожалениях по былым денькам. Вспоминать, конечно же, весело, но в то же время это может завести тебя на опасную дорогу».

PETER IWERS Has





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