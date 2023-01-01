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*Новое видео группы METALLICA 69
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 56
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
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In Flames

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28 янв 2023 : 		 CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES

16 янв 2023 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 янв 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»

22 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов

6 дек 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES не читает комментарии

5 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»

27 ноя 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»

7 ноя 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

27 окт 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES — о начале пандемии

18 окт 2022 : 		 IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве

16 окт 2022 : 		 DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»

15 сен 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»

1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»

18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?

17 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES

13 июн 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 IN FLAMES исполнили новую песню

8 мар 2022 : 		 IN FLAMES завершили запись вокала

20 окт 2021 : 		 Альбомы IN FLAMES будут переизданы

20 янв 2021 : 		 PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES
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CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES



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Видео, в котором CHRIS BRODERICK демонстрирует исполнение нового сингла IN FLAMES "Meet Your Maker", доступно для просмотра ниже.

IN FLAMES Guitarist CHRIS BRODERICK Presents Live Playthrough Video Of "Meet Your Maker"




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