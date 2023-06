сегодня



Видео полного выступления IN FLAMES



Видео полного выступления IN FLAMES, которое состоялось в Liseberg, Гётеборг, Швеция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"The Beginning of All Things That Will End"

"The Great Deceiver"

"Everything's Gone"

"Where the Dead Ships Dwell"

"Darker Times"

"End The Transmission" (live debut)

"Behind Space"

"Cloud Connected"

"Only for the Weak"

"Foregone Pt. 1"

"State of Slow Decay"

"Alias"

"The Mirror's Truth"

"I Am Above"

"Take This Life"







