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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 37
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
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In Flames

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Видео полного выступления IN FLAMES



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Видео полного выступления IN FLAMES, которое состоялось в Liseberg, Гётеборг, Швеция, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"The Beginning of All Things That Will End"
"The Great Deceiver"
"Everything's Gone"
"Where the Dead Ships Dwell"
"Darker Times"
"End The Transmission" (live debut)
"Behind Space"
"Cloud Connected"
"Only for the Weak"
"Foregone Pt. 1"
"State of Slow Decay"
"Alias"
"The Mirror's Truth"
"I Am Above"
"Take This Life"

IN FLAMES - Fan-Filmed Video Of Entire Gothenburg Show Streaming




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