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NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES »



У гитариста NICLAS'a ENGELIN'a, пропустившего последние полтора года тура IN FLAMES, в недавнем интервью "MetalBreak" спросили о его будущем в группе:



«Я бы предпочёл пропустить этот вопрос». После чего быстро добавил: «Я всё ещё в группе».













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