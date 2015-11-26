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In Flames

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19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

8 мар 2020 : 		 IN FLAMES выпустили 8-битную версию альбома "I, The Mask"

3 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

2 авг 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

26 июн 2019 : 		 Фронтмен IN FLAMES о гётеборгской металлической сцене 1990-х годов: «Конечно, это было прекрасное время»

7 май 2019 : 		 IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выхода альбома 2002 года "Reroute To Remain"

3 апр 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES

7 мар 2019 : 		 Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении

1 мар 2019 : 		 Новое видео IN FLAMES

19 фев 2019 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не собираюсь делать ещё один "The Jester Race" или "Whoracle"»

19 фев 2019 : 		 Видео с выступления IN FLAMES вместе с бывшим гитаристом MEGADETH

8 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

27 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбом IN FLAMES

11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

14 дек 2018 : 		 Новые песни IN FLAMES

29 ноя 2018 : 		 Новый сингл IN FLAMES выйдет зимой
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NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»



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У гитариста NICLAS'a ENGELIN'a, пропустившего последние полтора года тура IN FLAMES, в недавнем интервью "MetalBreak" спросили о его будущем в группе:

«Я бы предпочёл пропустить этот вопрос». После чего быстро добавил: «Я всё ещё в группе».

NICLAS ENGELIN Says He Is Still A Member Of IN FLAMES





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


19 авг 2020, 11:55		Но официальная страница IF по-прежнему говорит об обратном

father


19 авг 2020, 12:03		Хотя нет, они вообще инфу о составе убрали


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