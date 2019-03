сегодня



Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении



Ниже приведены выдержки из интервью Metal Wani с гитаристом In Flames Björn'ом Gelotte. Музыкант шведских мелодик-металлистов рассказал журналистке Кате Филипович о новом студийном альбоме "I, The Mask".



О том, как социальные сети позволяют фанатам узнавать свои любимые группы ближе, чем раньше:



«Определённо, если ты любишь какую-то группу в эти дни и в это время, то теперь тебе во многом куда проще, чем, скажем, лет десять назад. Потому что, как ты сказала, ты можешь поближе познакомиться с группой, которая тебя интересует. Если ты следишь за их новостями в социальных сетях, ты можешь просто взять и связаться с какими хочешь людьми, при условии, что они захотят тебе ответить. Я сам так тоже делаю. Если я вижу коллегу в сети, я могу написать сообщение или послать фотку, где мы тусим вместе, или что-то вроде того. Это просто фантастика. Несколько лет назад это было просто невозможно. Но, естественно, с удобством приходят и недостатки. Ни с того ни с сего в интернете каждый становится критиком, и, порой даже ничего не зная о группе, начинает писать всякую дрянь. Я не знаю... Но существует невероятная возможность всего этого. Это что-то вроде новой большой свободы под свою личную ответственность. Я думаю, это ещё порядком облегчает жизнь группам. Новым группам, впрочем, непросто выделиться из череды других команд, потому что у всех есть эти суперудобные интернет-платформы вроде Инстаграма, Твиттера и Фейсбука. Мне кажется, новым группам это всё дается тяжелее, чем нам, старым моржам».



О работе с Howard'ом Benson'ом — продюсером из Лос-Анжелеса:



«Так вышло, что мы записали "Siren Charms", альбом вышедший до "Battles", в Берлине во время зимы. Это было в ноябре — декабре: было очень холодно, сыро и серо, и вся эта сырость будто бы просочилась в альбом, и мы сначала даже не заметили, что создали нечто... Нечто очень грустное, альбом с какой-то мрачной атмосферой. Мы не думали об этом и не замечали этого в то время, когда сочиняли песни, потому что мы это делали ещё дома. Как только мы услышали окончательную версию, мы подумали: "Надо же. Это прямо очень грустная вещь". Видимо, всё дело было в окружающей обстановке. Поэтому мы подумали: "М-м-м, посмотрим. А что если поехать куда-нибудь ещё и посмотреть, как это скажется на альбоме?" Потом у нас было несколько интервью с разными продюсерами, и именно Howard сказал нам то, что мы хотели услышать, и по удачному стечению обстоятельств он проживал в Лос-Анджелесе. Для нас это было идеальное сочетание, и сам процесс работы над альбомом стал крайне приятным, вдохновляющим и открывающим на многое глаза опытом. Мы никогда на самом деле толком не понимали, что значит по-настоящему работать с продюсером, потому что раньше, когда люди пытались нас продюсировать, их роль сводилась к роли звукорежиссёра, в чём, на самом деле, нет ничего плохого, не поймите меня неправильно. Но я хочу сказать, что это всё-таки не продюсирование. Мы очень ревностно относились к своей музыке, но он помог нам раскрыться и научил нас работать друг с другом в более открытой манере, особенно меня и Anders'a [Friden'a, вокал]. Нам это действительно очень понравилось. Если говорить о записи "I, The Mask", это было что-то вроде: "Окей, мы уже точно знаем, что хотим сделать, мы уже раз это делали, и нам больше не нужно готовиться так же, как перед записью "Battles". Мы можем просто сесть и начать сочинять, и потом плавно и безболезненно перейти от стадии демо к уже непосредственно записи с той же самой командой, с теми же настройками, с той лишь разницей, что микшированием занимался Chris Lord-Alge. Для нас это стало чем-то сродни возвращению домой — в какой-то мере. И это было удивительно».



О совместном сочинении песен "Battles" и "I, The Mask" с Friden'ом, впервые в истории In Flames:



«Просто Howard сказал нам делать так... И мы понимали важность этого указания. Вообще если ты собираешься работать с таким продюсером, как Howard Benson, который кого только ни продюсировал, начиная с MOTÖRHEAD, заканчивая всяким роком и попом, будет разумно прислушиваться к тому, что он говорит, и впервые сделать так, как велит продюсер.



Это включало в себя более открытое творчество по отношению друг к другу. Мы обнаружили, что наше оборудование в доме идеально нам подходило. Я мог работать с Anders'ом над идеями касательно вокала, ведь именно он пишет все тексты, и, естественно, я мог с ним обсуждать его вокальные партии, а он — помогать мне с гитарой, аранжировками и прочим. Это была работа в стиле "ты мне — я тебе", и из-за этого совершенно неожиданно случалось такое, что, например, появлялась какая-то очень классная вокальная линия, и мне приходилось менять под неё свой рифф. И в итоге всё получалось лучше, чем задумывалось вначале.



Нам удалось сгладить все углы и разобраться со всеми проблемами ещё на уровне демо, вместо того, чтобы записывать всё целиком, и заставлять его, как обычно, подстраиваться и писать свой вокал уже поверх остальной записи. С новым способом всё получилось куда целостнее. Это нечто такое, чего мы ещё никогда не делали. Мы работали так на "Battles" и в ещё большей степени на "I, The Mask"».









"I, The Mask" was released March 1 via Nuclear Blast (worldwide, excluding North America) and Eleven Seven Music (North America). The album artwork was created by artist Blake Armstrong and depicts a unique interpretation of the band's mascot, The Jesterhead.









