Гитарист IN FLAMES не читает комментарии



В рамках программы "Coffee With Ola" гитарист IN FLAMES Björn Gelotte рассказал, как он относится к критике за эволюцию музыки коллектива:



«Вы должны понимать, и я думаю, что большинство людей знают — просто они не думают об этом, когда говорят подобные вещи — но это всё дело вкуса. Я считаю, что каждый альбом, который мы записали, потребовал много времени, мы вложились в альбом, мы сделали всё, что могли, и сделали так, как нам нравится. Вот и всё. И так оно и есть, потому что мы должны быть уверены в том, что играем. Мы не кавер-группа. И мы не группа для радио. Мы делаем музыку для себя, потому что мы знаем, что если она нам понравится, мы сможем выйти на сцену и наслаждаться ею. Это самое приятное, что у меня когда-либо было, — быть на сцене, поэтому мне это должно нравиться. И нам всем это должно нравиться. Так что с таким мышлением — делать музыку, которая нам нравится, — мы как бы... Я бы не сказал "пуленепробиваемые", но нам всё равно, что говорят люди. Но важно то, что людям действительно, так или иначе, не всё равно. Потому что если бы никто не имел никакого мнения или не мог бы на всё на$$$ть, то, наверное, это бы разочаровывало».



Далее он сказал, что его особенно беспокоит то, как люди относятся друг к другу в Интернете, набрасываясь на других, когда те не разделяют их мнения:



«Когда дело доходит до нападок на других людей... Вот почему я этого не понимаю. Я понимаю, если люди недовольны альбомом, но если кто-то пишет, что "мне на самом деле нравится этот альбом" или "мне нравится эта песня", а потом кто-то другой, просто ради того, чтобы поругаться, нападает на этого парня...



Я не против. Мы сочиняем, записываем и создаём альбом. Далее он уходит в печать, и всё — он больше не наш. Мы сделали именно то, что хотели сделать. После этого всё просто дело вкуса. Так что это нормально. Но к людям придираются. И это на самом деле грубая среда — "токсичная" — очень хорошее для этого слово. Поэтому я не читаю ничего из перечисленного. Я не хожу ни на какие форумы. Я не читаю никаких музыкальных изданий или чего-то подобного, потому что я устал от комментариев. И это плохо, потому что во многих случаях это единственный способ узнать о некоторых турах и прочем. Но я просто не захожу туда из-за этой токсичной среды, вот и всё».







