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In Flames

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20 окт 2021 : 		 Альбомы IN FLAMES будут переизданы

20 янв 2021 : 		 PETER IWERS не жалеет об уходе из IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

20 авг 2020 : 		 IN FLAMES об эволюции группы

20 авг 2020 : 		 Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе

19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

8 мар 2020 : 		 IN FLAMES выпустили 8-битную версию альбома "I, The Mask"

3 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

2 авг 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

26 июн 2019 : 		 Фронтмен IN FLAMES о гётеборгской металлической сцене 1990-х годов: «Конечно, это было прекрасное время»

7 май 2019 : 		 IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выхода альбома 2002 года "Reroute To Remain"

3 апр 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES

7 мар 2019 : 		 Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении

1 мар 2019 : 		 Новое видео IN FLAMES
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Альбомы IN FLAMES будут переизданы



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26 ноября на Nuclear Blast состоится выход переизданий альбомов IN FLAMES с 1994 по 2008 годы:

- Lunar Strain + Subterranean EP
- The Jester Race + Black-Ash Inheritance EP
- Whoracle
- Colony
- Clayman
- Reroute To Remain
- Soundtrack To Your Escape
- Come Clarity
- A Sense Of Purpose
- The Tokyo Showdown (Live Album)
- Used & Abused: In Live We Trust" (Live Album)

Anders:

«Я очень рад, что у нас есть лейбл, который по-прежнему верит и поддерживает физический формат. Это отличная возможность приобрести все записи из каталога In Flames, которые вы могли пропустить. Наслаждайтесь нашей музыкой на компакт-дисках в том виде, в котором она была выпущена изначально».

IN FLAMES Catalog (1994-2008) To Be Reissued On CD In November
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