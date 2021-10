сегодня



Альбомы IN FLAMES будут переизданы



26 ноября на Nuclear Blast состоится выход переизданий альбомов IN FLAMES с 1994 по 2008 годы:



- Lunar Strain + Subterranean EP

- The Jester Race + Black-Ash Inheritance EP

- Whoracle

- Colony

- Clayman

- Reroute To Remain

- Soundtrack To Your Escape

- Come Clarity

- A Sense Of Purpose

- The Tokyo Showdown (Live Album)

- Used & Abused: In Live We Trust" (Live Album)



Anders:



«Я очень рад, что у нас есть лейбл, который по-прежнему верит и поддерживает физический формат. Это отличная возможность приобрести все записи из каталога In Flames, которые вы могли пропустить. Наслаждайтесь нашей музыкой на компакт-дисках в том виде, в котором она была выпущена изначально».







