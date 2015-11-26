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In Flames

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11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

14 дек 2018 : 		 Новые песни IN FLAMES

29 ноя 2018 : 		 Новый сингл IN FLAMES выйдет зимой

17 июл 2018 : 		 IN FLAMES работают над новым альбомом

6 июл 2018 : 		 IN FLAMES нашли ударника

22 дек 2017 : 		 Фестиваль IN FLAMES пройдет летом

17 ноя 2017 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от IN FLAMES

19 окт 2017 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES: «Группе стоило бы сменить имя»

28 июн 2017 : 		 IN FLAMES выпустили джин

20 июн 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES надеется, что BRYCE PAUL останется в команде

13 июн 2017 : 		 Новое видео IN FLAMES

31 май 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Мы хотим создавать музыку, которая приносит удовольствие»

11 май 2017 : 		 Новое видео IN FLAMES

10 май 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Новички добавили энергетики»

3 май 2017 : 		 BRYCE PAUL поехал в американский тур с IN FLAMES

22 мар 2017 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не хочу писать песни про политику или фэнтези»

6 мар 2017 : 		 Фронтмен IN FLAMES спел для нового сингла MARTIN'a RUBASHOV'a

5 мар 2017 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

20 фев 2017 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы остаемся мелодик-металл-группой»

14 фев 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES не шокирован уходом басиста

12 фев 2017 : 		 Фронтмен IN FLAMES спел для нового сингла MARTIN RUBASHOV'a

8 фев 2017 : 		 Новая песня IN FLAMES

6 фев 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES об уходе басиста

12 янв 2017 : 		 Басист PASSENGER / GARDENIAN поедет в тур с IN FLAMES

11 янв 2017 : 		 IN FLAMES номинированы на Грэммис

21 дек 2016 : 		 IN FLAMES в акустике
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Видео с текстом от IN FLAMES



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"I, The Mask", новое видео с текстом от шведских металлистов IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Этот трек является титульным для 13 студийного альбома, выходящего 1 марта на Nuclear Blast/Eleven Seven Music.



IN FLAMES: Lyric Video For










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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Corpsegrinder04


11 янв 2019, 13:12		Всё та же ссанина. Не мешало бы бороды сбрить и чёлки покрасить в розовый цвет.


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