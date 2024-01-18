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In Flames

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Вокалист IN FLAMES: «У нас узнаваемый звук, а это, на мой взгляд, самое важное»



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В новом интервью с Jai That Aussie Metal Guy вокалист IN FLAMES Anders Fridén рассказал об эволюции звучания группы:

«Я знаю, что не все люди следят за нами от альбома к альбому, хотя таких большинство. И некоторые не понимают, почему мы пробуем то или иное. Мне как автору песен или участнику группы нужно развиваться, нужно делать что-то новое. Я не могу всё время топтаться на одном месте. И именно за это я и люблю музыку, именно поэтому я присоединился к металлической группе и хотел стать участником металлической группы в начале, потому что я думал, что это полная свобода — ты можешь делать всё что захочешь. Только позже я понял: "Да, есть и правила". Я не соглашался на эти правила. Хоть я и ценю, что люди переживают из-за этого, но я не хочу быть частью этих правил. Я не против того, что у людей есть правила — "мне нравится это" и "я слушаю только это" — и это чертовски круто. Делайте что хотите. Но я не принимал эти правила. Поэтому я хочу перенести IN FLAMES на множество разных звуковых территорий, хотя я не хочу терять чувство мелодичности в сочинении и так далее.

Я думаю, что во всех наших альбомах присутствует тема мелодичности и агрессии, хотя на каждом альбоме она проявляется немного по-разному. Но я действительно считаю, что у нас узнаваемый звук, а это, на мой взгляд, самое важное. Вы слышите и понимаете: "О, это IN FLAMES". Люди не говорят: "Это звучит как AC/DC, но это IN FLAMES". Это IN FLAMES — неважно, какая это музыка — хорошая или плохая, да какая угодно, но это IN FLAMES. Так что в конце концов дело не в альбоме, не в песне. Это всё из серии: "мы создали нечто из разных аккордов, и это звучит как IN FLAMES", и мы создали звучание, которое облетело весь мир, и для меня очень приятно это осознавать».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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18 янв 2024
K
KillTimer
Самое важное — это музыка, чувак. Композиция, аранжировка и исполнительское мастерство. А у вас говно унылое вместо всего этого.
Like!1
18 янв 2024
Corpsegrinder04
Часто посещает мысль, что бы из себя представлял в наши дни Dark Tranquillity, если бы там остался Фриден, и чем были бы сегодня In Flames, если бы там остался Станне.
Like!2

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