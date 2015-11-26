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In Flames

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14 сен 2020 : 		 Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году

30 авг 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

20 авг 2020 : 		 IN FLAMES об эволюции группы

20 авг 2020 : 		 Гитарист IN FLAMES — о коронакризисе

19 авг 2020 : 		 NICLAS ENGELIN: «Я остаюсь участником IN FLAMES»

15 авг 2020 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

10 авг 2020 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»

30 июл 2020 : 		 IN FLAMES о перезаписанных треках

24 июл 2020 : 		 Новое видео IN FLAMES

5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

8 мар 2020 : 		 IN FLAMES выпустили 8-битную версию альбома "I, The Mask"

3 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

2 авг 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

26 июн 2019 : 		 Фронтмен IN FLAMES о гётеборгской металлической сцене 1990-х годов: «Конечно, это было прекрасное время»

7 май 2019 : 		 IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выхода альбома 2002 года "Reroute To Remain"

3 апр 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES

7 мар 2019 : 		 Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении

1 мар 2019 : 		 Новое видео IN FLAMES

19 фев 2019 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не собираюсь делать ещё один "The Jester Race" или "Whoracle"»

19 фев 2019 : 		 Видео с выступления IN FLAMES вместе с бывшим гитаристом MEGADETH

8 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES
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Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году



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Вокалист IN FLAMES Anders Fridén пованговал на финском Kaaos TV по поводу возобновления туров после пандемии:

«У нас нет [прогнозируемой] даты [возвращения живых концертов]. Если бы у нас были хотя бы конкретные сроки, о которых люди, контролирующие ситуацию, могли бы сказать, например: "Хорошо, 1 января вы можете вернуться к своей работе". Но весь наш бизнес по большей части приостановлен. Все, кто работают на нас и вокруг нас, — агенты, работники сцены и т. д. — конечно, страдают от этой ситуации. И не так-то просто запустить эту машину снова одним нажатием кнопки. И я не думаю, что политики понимают это. Мы не можем просто взять гитару и дать концерт. Это не так просто, особенно для гастролирующей группы нашего уровня».

На вопрос по поводу помощи от шведского правительства Anders ответил:

«Есть те, которым действительно была оказана некоторая помощь, а затем их полили дерьмом, потому что кто-то решил, что им это не нужно, потому что они уже богатые музыканты. Все думают, что если ты гастролирующий музыкант, у тебя денег куры не клюют. На нас вообще нередко смотрят так, что музыканты и люди, которые работают с культурой, должны быть и так счастливы, работая бесплатно.

Но я не завидую политикам, потому что им приходится принимать много действительно сложных решений. В мире нет таких денег, чтобы помочь абсолютно всем. Я понимаю, что это сложно».

Далее музыкант сказал, что он не очень оптимистичен в отношении возвращения живых выступлений ранее конца 2021 года:

«Я не думаю, что следующим летом будут фестивали. Полагаю, что владельцы и организаторы фестивалей всё ещё говорят, что они будут, но я не думаю, что в одном месте можно будет собирать так много людей. Очень грустно размышлять об этом».

IN FLAMES





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