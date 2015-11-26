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Вокалист IN FLAMES считает, что фестов не будет и в 2021 году



Вокалист IN FLAMES Anders Fridén пованговал на финском Kaaos TV по поводу возобновления туров после пандемии:



«У нас нет [прогнозируемой] даты [возвращения живых концертов]. Если бы у нас были хотя бы конкретные сроки, о которых люди, контролирующие ситуацию, могли бы сказать, например: "Хорошо, 1 января вы можете вернуться к своей работе". Но весь наш бизнес по большей части приостановлен. Все, кто работают на нас и вокруг нас, — агенты, работники сцены и т. д. — конечно, страдают от этой ситуации. И не так-то просто запустить эту машину снова одним нажатием кнопки. И я не думаю, что политики понимают это. Мы не можем просто взять гитару и дать концерт. Это не так просто, особенно для гастролирующей группы нашего уровня».



На вопрос по поводу помощи от шведского правительства Anders ответил:



«Есть те, которым действительно была оказана некоторая помощь, а затем их полили дерьмом, потому что кто-то решил, что им это не нужно, потому что они уже богатые музыканты. Все думают, что если ты гастролирующий музыкант, у тебя денег куры не клюют. На нас вообще нередко смотрят так, что музыканты и люди, которые работают с культурой, должны быть и так счастливы, работая бесплатно.



Но я не завидую политикам, потому что им приходится принимать много действительно сложных решений. В мире нет таких денег, чтобы помочь абсолютно всем. Я понимаю, что это сложно».



Далее музыкант сказал, что он не очень оптимистичен в отношении возвращения живых выступлений ранее конца 2021 года:



«Я не думаю, что следующим летом будут фестивали. Полагаю, что владельцы и организаторы фестивалей всё ещё говорят, что они будут, но я не думаю, что в одном месте можно будет собирать так много людей. Очень грустно размышлять об этом».













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