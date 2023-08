29 авг 2023



Вокалист IN FLAMES: «Басиста нашли в Тиндере»



Участники IN FLAMES, Anders Fridén и Liam Wilson поговорили в рамках фестиваля Summer Breeze с EMP, и, в частности, им был задан вопрос о том, почему ушёл Bryce Paul и как в группе появился Liam. Ответ был таким:



«Bryce хотел сосредоточиться на семье. И мы по-прежнему остаёмся хорошими друзьями, так что у нас нет никаких разногласий. И нам очень повезло, что мы нашли этого молодого, красивого человека в Tinder. В "Bass Tinder"».



На вопрос о том, было ли для него «лёгким решением» присоединиться к IN FLAMES, Liam ответил:



«Немного. Сначала я немного сомневался. В последнее время у меня был образ мышления Кларка Кента, и внезапно надеть костюм Супермена было немного неловко, в духе "что ж, посмотрим, подходит ли он". Но да, как только я вышел на сцену и встретился с этими ребятами... Я думаю, что больше всего я волновался просто потому, что это новые люди, новая ситуация. Но как только мы сыграли, это было что-то вроде: "О, хорошо, это ощущение..." Знаете, обувь впору».



Anders добавил:



«Он и был героем, пришедшим и спасшим нас. Наш первый концерт был в Афинах, и до этого момента мы не репетировали вместе. Поэтому он репетировал дома один, а мы встретились на сцене. Так что, естественно, до этого мы общались за кулисами, но не в плане игры... Но мы же профессионалы».



На вопрос о том, не нервничал ли он, выступая с IN FLAMES впервые без репетиций, Liam ответил:



«Немного. Я бы соврал, если бы сказал, что это не так. Это была скорее боязнь. Я чувствовал себя комфортно, но живое исполнение отличается от того, что происходит дома в подвале в наушниках, это однозначно. Но в то же время это было волнительно, и я доверял этим ребятам. Они дали мне понять, что не может быть, чтобы у нас ничего не получилось, так что иди и получай от этого удовольствие».



Со своей стороны Fridén сказал, что он «совсем не нервничал» на первом концерте IN FLAMES с Liam'ом.



«Я знаю, что он отлично играет, так что проблема не в этом. Дело скорее в том, что все мы общаемся. Мы находимся на сцене один час, полтора часа. И я говорю о том, что общение этим не ограничивается. Мы отлично сработались. Так что всё просто замечательно!»







+0 -0



просмотров: 155