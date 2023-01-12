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In Flames

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Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»



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В интервью для United Rock Nations гитарист IN FLAMES Björn Gelotte ответил на вопрос о том, как он и его коллеги по группе находят «правильный баланс» между созданием такого альбома, который они хотят сделать, и тем, что понравится поклонникам их старого материала:

«Знаете, что самое интересное? Я не думаю об этом. Но я и не могу. Потому что если бы я начал думать о том, что все остальные хотят от моей или нашей музыки, у меня бы не осталось времени на то, что я сам хочу делать. Так что я никогда не думал ни о ком другом. Это может быть эгоистично, но это очень честно, это очень правильно, и нам это нравится. И если у вас такой образ мышления, вам не нужно балансировать. Единственное, что вам нужно, — это убедиться, что вам это нравится. А это порой достаточно сложно — согласиться. Только представьте... Нас пятеро, и мы должны быть счастливы. Но представьте, что вы пытаетесь угодить сотне людей или тысяче, или миллиону. Это невозможно. Так что мне всё равно.

Это несправедливо, потому что мы такие, какие есть. Но в то же время, возможно, это не тот ответ, который люди хотят услышать. Но именно по этой причине нам всё ещё нравится этим заниматься, потому что мы не создавали альбом для кого-то, мы сделали его для себя. Поэтому неважно, что говорят люди, и что бы они ни говорили, это не имеет значения. Доказательством того, что мы действуем правильно, являются концерты, на которые приходят люди. Это единственное доказательство, которое нам нужно, что мы поступаем правильно, выбирая свой путь. Мы можем быть чрезвычайно упрямыми, мы можем пойти на поводу у других, и некоторые люди могут возненавидеть нас за это, но извините. Есть и другие записи. И если вам не нравится наша группа, есть куча других. И все они чертовски классные».




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12 янв 2023
s
smolet18-02-44
Ишь как заговорил!
12 янв 2023
r
resurgamresponses
даже блэкари так говорят, но гоооораздо короче.

просмотров: 704

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