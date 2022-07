сегодня



Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»



Вокалист IN FLAMES Anders Fridén рассказал Chaoszine о предстоящем четырнадцатом студийном альбоме группы, который ориентировочно выйдет в конце года на Nuclear Blast Records. На вопрос о том, как он и гитарист Björn Gelotte подошли к процессу сочинения песен на этот раз, Anders ответил следующее:



«Мы с Björn'ом живём в разных концах Швеции — он в Гетеборге, я в Стокгольме, и за всё время пандемии виделись всего один или два раза. Но ближе к концу, когда мы почувствовали, что всё откроется по-настоящему, мы начали разговаривать, а потом решили поехать в США и запустить машину — написать несколько вещей, просто выпустить всё из себя. Так что мы провели некоторое время — около трёх недель — в Лос-Анджелесе. Потом мы полетели домой, встретили Рождество, а затем снова полетели обратно и начали записывать материал по-настоящему. Но как только мы снова встретились и провели несколько недель в процессе сочинения, всё пошло как всегда».



Anders сказал, что ему и Gelotte нужно было находиться в одной комнате, чтобы максимально реализовать свои усилия по сочинению песен:



«Мы питаемся энергией друг друга, идеями и так далее, и я считаю, что вряд мы смогли бы сочинять по отдельности. То есть мы можем, конечно, но это будет не то же самое. Поэтому мы должны находиться в одной комнате и быть со всеми участниками группы... Всё сочиняем мы с Björn'ом. Другие ребята, безусловно, участвуют и привносят в группу свою энергию и свои навыки, но когда дело доходит до сочинительства, всё становится на свои места».



Anders более подробно остановился на вкладе трёх американских участников IN FLAMES — барабанщика Tanner'a Wayne'a, басиста Bryce'а Paul'а и гитариста Chris'a Broderick'a



«Они отличные музыканты сами по себе, поэтому они привносят свои навыки и свою манеру игры, и она очень уникальна у каждого из них. Это их вклад. А также ощущения — в группе очень хорошая атмосфера, нет никаких споров, мы просто хорошо проводим время, находясь рядом друг с другом. И это помогает всему творческому процессу. И то, что они сделали... Я имею в виду, вы слышите это всякий раз, когда мы играем... Мы выпустили одну новую песню, но впереди ещё больше. Вы можете услышать их работу. Они потрясающие ребята, потрясающие музыканты и очень хорошие друзья».



На вопрос, является ли первый сингл с предстоящего альбома, "State Of Slow Decay", который появился в прошлом месяце, отражением музыкального направления всей пластинки, Anders ответил:



«Я определённо думаю, что эта песня является намёком на то, что получается, но треки будут отличаться. И это не будут 15 или 14, или сколько бы песен мы ни выпустили, в общем, это не будет одна и та же "State Of Slow Decay" часть первая, вторая, третья, четвёртая... Всё будет иначе.



Если вам нравятся IN FLAMES, то этот альбом на сто процентов для вас. Это сочетание прошлого, того, где мы находимся сегодня, настоящего и будущего.



Мы не пытаемся убежать от прошлого. Я думаю, когда вы слушаете музыку, которую мы делали раньше, в ней всегда есть эти элементы. Если бы мы записывали все альбомы в одной студии с одним и тем же продюсером в одно и то же время, я думаю, что люди вряд ли бы заметили, что они сильно отличаются от альбома к альбому... Мы не хотим повторяться, но я думаю, что в этом альбоме каждый для себя найдёт что-то своё».







