Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES



Гитарист IN FLAMES Niclas Engelin не поедет с группой в весенне-летний европейский тур по "личным причинам". Его место займет бывший гитарист MEGADETH и нынешний участник ACT OF DEFIANCE Chris Broderick. Ранее в феврале и марте он уже заменял Niclas'a на концертах в Северной Америке.



Недавно Anders Fridén рассказал о том, что Chris прекрасно справился с ролью "замены":



«Мы знакомы уже семнадцать лет. Он раньше играл в группе JAG PANZER, они выступали у нас на разогреве и с тех пор мы дружим. И когда Niclas сообщил нам, а это было за 48 часов до того момента, как нам нужно было ехать в тур, а он отправился в больницу — ему нужно было это сделать. Так вот мы не хотели ничего отменять. Наша музыка создана под две гитары и мы не хотели, чтобы был один гитарист на сцене, а все остальное шло в записи — мы хотели, чтобы кто-то играл эти партии. К счастью мы узнали, что Chris свободен, он приехал, мы пару дней порепетировали в Остине перед стартом тура, который начинался в Хьюстоне. И да, все прошло отлично. Мы его знаем, как я уже сказал, уже очень давно, так что прекрасно знакомы о том, как он может работать. И его игра просто феноменальна!»











