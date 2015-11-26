Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 69
*Новая песня DEATH ANGEL 59
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 34
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 26
*Обложка нового сингла RAMMSTEIN 24
[= ||| все новости группы



*

In Flames

*



3 апр 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES

7 мар 2019 : 		 Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении

1 мар 2019 : 		 Новое видео IN FLAMES

19 фев 2019 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не собираюсь делать ещё один "The Jester Race" или "Whoracle"»

19 фев 2019 : 		 Видео с выступления IN FLAMES вместе с бывшим гитаристом MEGADETH

8 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

27 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбом IN FLAMES

11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

14 дек 2018 : 		 Новые песни IN FLAMES

29 ноя 2018 : 		 Новый сингл IN FLAMES выйдет зимой

17 июл 2018 : 		 IN FLAMES работают над новым альбомом

6 июл 2018 : 		 IN FLAMES нашли ударника

22 дек 2017 : 		 Фестиваль IN FLAMES пройдет летом

17 ноя 2017 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от IN FLAMES

19 окт 2017 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES: «Группе стоило бы сменить имя»

28 июн 2017 : 		 IN FLAMES выпустили джин

20 июн 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES надеется, что BRYCE PAUL останется в команде

13 июн 2017 : 		 Новое видео IN FLAMES

31 май 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Мы хотим создавать музыку, которая приносит удовольствие»

11 май 2017 : 		 Новое видео IN FLAMES

10 май 2017 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Новички добавили энергетики»

3 май 2017 : 		 BRYCE PAUL поехал в американский тур с IN FLAMES

22 мар 2017 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не хочу писать песни про политику или фэнтези»

6 мар 2017 : 		 Фронтмен IN FLAMES спел для нового сингла MARTIN'a RUBASHOV'a

5 мар 2017 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

20 фев 2017 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы остаемся мелодик-металл-группой»
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES



*
zoom
*
* *
Гитарист IN FLAMES Niclas Engelin не поедет с группой в весенне-летний европейский тур по "личным причинам". Его место займет бывший гитарист MEGADETH и нынешний участник ACT OF DEFIANCE Chris Broderick. Ранее в феврале и марте он уже заменял Niclas'a на концертах в Северной Америке.

Недавно Anders Fridén рассказал о том, что Chris прекрасно справился с ролью "замены":

«Мы знакомы уже семнадцать лет. Он раньше играл в группе JAG PANZER, они выступали у нас на разогреве и с тех пор мы дружим. И когда Niclas сообщил нам, а это было за 48 часов до того момента, как нам нужно было ехать в тур, а он отправился в больницу — ему нужно было это сделать. Так вот мы не хотели ничего отменять. Наша музыка создана под две гитары и мы не хотели, чтобы был один гитарист на сцене, а все остальное шло в записи — мы хотели, чтобы кто-то играл эти партии. К счастью мы узнали, что Chris свободен, он приехал, мы пару дней порепетировали в Остине перед стартом тура, который начинался в Хьюстоне. И да, все прошло отлично. Мы его знаем, как я уже сказал, уже очень давно, так что прекрасно знакомы о том, как он может работать. И его игра просто феноменальна!»



IN FLAMES Guitarist NICLAS ENGELIN To Sit Out European Tour Dates



Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 411

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Герои мирового рока Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом