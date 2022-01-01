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In Flames

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|||| 5 дек 2022

Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»



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Anders Fridén, фронтмен шведской мелодик-дэт-металлической группы IN FLAMES, в интервью для Loud TV рассказал о том, как изменилось состояние мира спустя более двух лет после пандемии кoрoнавируса:

«Мы живём в страшное время. Я надеялся, что после пандемии, после паузы, которую мы все выдержали, мы станем добрее и будем проявлять больше уважения, будет больше любви между людьми, между странами и тому подобное, но, похоже, сейчас всё стало враждебнее, чем когда-либо. И сейчас у нас идёт вoйнa, которая продолжается уже долгое время. Я не понимаю, как мы относимся друг к другу. И что это за язык, на котором общаются в Интернете, в социальных сетях и так далее. Мы тыкаем пальцами направо и налево. Даже обсуждений больше нет. Если я с тобой не согласен, значит, я тебя ненавижу, и это так странно. Что это такое? Больше нет никаких "согласен — не согласен", одна лишь злость, и, как я уже сказал, указующие персты. И все говорят: "Ты не прав", и куча разных мнений мнений. А мы относимся к мнениям так, как будто это факты, но это не так.

У нас должна быть надежда — мы не можем просто сдаться, мы должны начать разговаривать друг с другом и быть добрее друг к другу».




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