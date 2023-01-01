сегодня



Успехи в чартах IN FLAMES



Новая работа IN FLAMES Foregone заняла следующие позиции в европейских чартах:



Germany #1

Switzerland #1

Austria #1

Sweden #1 (Hard Rock #1, Vinyl #1, Physical #1)

USA Record Label Independent Current Album Charts #2

Finland #4

Norway #10

Scotland #15

Greece #20

Spain #20 (Vinyl #1)

Belgium (Vlaanderen) #20

Japan #21

Poland #24

Belgium (Wallonia) #29

Netherlands #60

Australia #63 (Digital #3, Physical #7)

France #63 (Physical #22, Vinyl #63)

United Kingdom #79 (Indie #6, Rock #3, Vinyl #23)

Italy #93







+0 -0



просмотров: 209

