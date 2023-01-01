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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 47
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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 47
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 25
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 14
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In Flames

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24 фев 2023 : 		 Успехи в чартах IN FLAMES

21 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT

13 фев 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»

11 фев 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»

10 фев 2023 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

28 янв 2023 : 		 CHRIS BRODERICK исполняет новый трек IN FLAMES

16 янв 2023 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 янв 2023 : 		 Гитарист IN FLAMES: «Если вам не нравится наша группа, есть куча других»

22 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES считает важным выпуск полноценных альбомов

6 дек 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES не читает комментарии

5 дек 2022 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Мы живём в страшное время»

27 ноя 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»

7 ноя 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

27 окт 2022 : 		 Гитарист IN FLAMES — о начале пандемии

18 окт 2022 : 		 IN FLAMES и Z2 COMICS объявили о сотрудничестве

16 окт 2022 : 		 DANIEL SVENSSON: «Я не жалею, что ушёл из IN FLAMES»

15 сен 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

1 сен 2022 : 		 IN FLAMES выпустили соус

2 авг 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Новый альбом отражает наше состояние в текущий момент»

1 авг 2022 : 		 Новая песня IN FLAMES

25 июл 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES — о новом альбоме: «Мы не пытаемся убежать от прошлого»

18 июл 2022 : 		 NICLAS ENGELIN все еще в IN FLAMES?

17 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IN FLAMES

13 июн 2022 : 		 Новое видео IN FLAMES

12 июн 2022 : 		 IN FLAMES исполнили новую песню

8 мар 2022 : 		 IN FLAMES завершили запись вокала
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Успехи в чартах IN FLAMES



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Новая работа IN FLAMES Foregone заняла следующие позиции в европейских чартах:

Germany #1
Switzerland #1
Austria #1 
Sweden #1 (Hard Rock #1, Vinyl #1, Physical #1)
USA Record Label Independent Current Album Charts #2
Finland #4
Norway #10
Scotland #15
Greece #20
Spain #20 (Vinyl #1)
Belgium (Vlaanderen) #20
Japan #21
Poland #24
Belgium (Wallonia) #29
Netherlands #60
Australia #63 (Digital #3, Physical #7)
France #63 (Physical #22, Vinyl #63)
United Kingdom #79 (Indie #6, Rock #3, Vinyl #23)
Italy #93

IN FLAMES вЂ“ Foregone Lands At #1 In Four Countries




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