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*Фронтмен NICKELBACK назвал JAMES'a HETFIELD'a своим «рок-бог... 13
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In Flames

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27 ноя 2022 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»

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Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов»



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Anders Fridén в рамках недавнего интервью обсудил критику, который регулярно подвергают IN FLAMES с каждым выпуском нового альбома:

«Я в этой группе с конца 95-го года. Моим первым альбомом был 'Jester Race'. Когда мы выпустили 'Whoracle', люди говорили: 'Он не звучит как 'Jester Race''. Потом мы выпустили "Colony", и люди говорили: "Он не похож на "Whoracle". А потом мы сделали "Clayman", и люди сказали: "Это не похоже на..." И так было все время. И я счастлив, что мы можем выпускать альбомы, которые бросают вызов людям, что они не знают, что к чему, но со временем это превращается в классический альбом IN FLAMES. И я думаю, что этот новый альбом удивит людей, но через 10 лет они скажут, что это их любимый альбом. Так что все меняется.

Каждый альбом для нас важен. Все альбомы привели нас к тому, кем мы являемся на сегодняшний день. Так что если вы уберете один из них, мы не будем выглядеть так же, как сегодня. Но да, у людей есть свое мнение. Но это нормально. Это музыка. Это дело вкуса. И мы не можем иметь одинаковый вкус, иначе было бы скучно. И это круто. Мне нравится!»




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27 ноя 2022
Corpsegrinder04
Фотка неудачная. На "солнечного" похож.

просмотров: 189

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