Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал и не буду»



Anders Fridén, вокалист шведской мелодик-дэт-металлической группы IN FLAMES, высказал своё мнение о THE HALO EFFECT — новом проекте, в котором участвуют пять бывших участников IN FLAMES:



«Нет, я не слушал этот альбом, и из того, что я слышал, кто-то сказал мне, что он больше похож на [группу Mikael'я] DARK TRANQUILLITY... Нет, я не слушал этот альбом.



Люди постоянно спрашивают меня о THE HALO EFFECT, но это не влияет на нас и на решения, которые мы принимаем, и на музыку, которую мы создаём. Я имею в виду, что в прошлом было больше групп с бывшими участниками IN FLAMES.



Я думаю, что люди придают этому слишком большое значение. Мы не беспокоимся о таких вещах. У нас и своих проблем хватает.



Если бы я был на их месте, то, наверное, через какое-то время мне надоело бы постоянно слышать об IN FLAMES. Потому что у них своя жизнь, у них свой путь, и им нужно найти свою собственную идентичность. Я бы не был рад, если бы меня всё время называли бывшим участником IN FLAMES. Нет, это две разные вещи в каком-то смысле. И у нас с Микаэлем тоже очень разные голоса, так что это просто... Да, это другой стиль, другая группа».







