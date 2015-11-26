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In Flames

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Видео с выступления IN FLAMES вместе с бывшим гитаристом MEGADETH



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Фэн-видео, снятое на концерте IN FLAMES, состоявшемся 2 февраля в House Of Blues (Хьюстон, штат Техас), доступно для просмотра ниже.

По рекомендации врачей гитарист Niclas Engelin пропустит текущий североамериканский тур IN FLAMES, и в качестве временной замены на период гастролей был нанят бывший гитарист MEGADETH и нынешний участник ACT OF DEFIANCE Chris Broderick.



Watch IN FLAMES Perform With Ex-MEGADETH Guitarist CHRIS BRODERICK For First Time












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