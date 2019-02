сегодня



Видео с выступления IN FLAMES вместе с бывшим гитаристом MEGADETH



Фэн-видео, снятое на концерте IN FLAMES, состоявшемся 2 февраля в House Of Blues (Хьюстон, штат Техас), доступно для просмотра ниже.



По рекомендации врачей гитарист Niclas Engelin пропустит текущий североамериканский тур IN FLAMES, и в качестве временной замены на период гастролей был нанят бывший гитарист MEGADETH и нынешний участник ACT OF DEFIANCE Chris Broderick.































