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In Flames

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5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

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5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

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12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

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18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

2 авг 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

26 июн 2019 : 		 Фронтмен IN FLAMES о гётеборгской металлической сцене 1990-х годов: «Конечно, это было прекрасное время»

7 май 2019 : 		 IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выхода альбома 2002 года "Reroute To Remain"

3 апр 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES

7 мар 2019 : 		 Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении

1 мар 2019 : 		 Новое видео IN FLAMES

19 фев 2019 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не собираюсь делать ещё один "The Jester Race" или "Whoracle"»

19 фев 2019 : 		 Видео с выступления IN FLAMES вместе с бывшим гитаристом MEGADETH

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27 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбом IN FLAMES

11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

14 дек 2018 : 		 Новые песни IN FLAMES

29 ноя 2018 : 		 Новый сингл IN FLAMES выйдет зимой

17 июл 2018 : 		 IN FLAMES работают над новым альбомом

6 июл 2018 : 		 IN FLAMES нашли ударника
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Фронтмен IN FLAMES: «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»



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Вокалист шведской группы IN FLAMES Anders Fridén, отметившей 20-летие своего эпохального, признанного критиками альбома "Clayman", в новом интервью для Keen Eye 4 Concerts ответил на вопрос, как он и его товарищи по группе изменились как люди и музыканты за последние два десятилетия:

«Многое изменилось. Участники группы приходят и уходят. Остались только я и Björn [Gelotte, гитара] из той эпохи группы. У меня теперь есть дети; тогда у меня их не было. Конечно, сейчас другое время, но в то же время страсть и огонь к музыке не угасли. Я поражаюсь тому, что могу делать то, что делаю, и имею возможность путешествовать по миру — не в данный момент, сейчас не могу, конечно, но обычно я могу путешествовать по миру. Это моё хобби. Музыка была хобби, которое превратилось в работу, и я до сих пор считаю её хобби. Мне очень повезло, что я могу заниматься тем, чем занимаюсь. Она дала мне всё, что у меня есть. Это потрясающе».

Anders также ответил на вопрос о том, как бы он описал то, как музыка IN FLAMES развивалась на протяжении многих лет:

«Я не могу это описать. У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом. Я просто стараюсь делать всё, что в моих силах на этот момент. И если ты получаешь от процесса удовольствие, это отражается на альбоме. И когда работа над альбомом закончена, и я чувствую, что выложился на сто процентов, настаёт время отдать его звукозаписывающей компании и подумать о гастролях и следующем альбоме. Это тот же самый подход, он не изменился. Я думаю, это фэнам виднее, им легче об этом говорить. Потому что они видят перемены каждый третий или каждый второй год, когда у нас выходит альбом, который является иллюстрацией того, кем мы являемся в этот момент в нашей жизни. Я не изменился; я всё еще чувствую то же самое».

IN FLAMES





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