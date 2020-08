сегодня



Фронтмен IN FLAMES : «У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом»



Вокалист шведской группы IN FLAMES Anders Fridén, отметившей 20-летие своего эпохального, признанного критиками альбома "Clayman", в новом интервью для Keen Eye 4 Concerts ответил на вопрос, как он и его товарищи по группе изменились как люди и музыканты за последние два десятилетия:



«Многое изменилось. Участники группы приходят и уходят. Остались только я и Björn [Gelotte, гитара] из той эпохи группы. У меня теперь есть дети; тогда у меня их не было. Конечно, сейчас другое время, но в то же время страсть и огонь к музыке не угасли. Я поражаюсь тому, что могу делать то, что делаю, и имею возможность путешествовать по миру — не в данный момент, сейчас не могу, конечно, но обычно я могу путешествовать по миру. Это моё хобби. Музыка была хобби, которое превратилось в работу, и я до сих пор считаю её хобби. Мне очень повезло, что я могу заниматься тем, чем занимаюсь. Она дала мне всё, что у меня есть. Это потрясающе».



Anders также ответил на вопрос о том, как бы он описал то, как музыка IN FLAMES развивалась на протяжении многих лет:



«Я не могу это описать. У меня по-прежнему такой же настрой, когда я работаю над альбомом. Я просто стараюсь делать всё, что в моих силах на этот момент. И если ты получаешь от процесса удовольствие, это отражается на альбоме. И когда работа над альбомом закончена, и я чувствую, что выложился на сто процентов, настаёт время отдать его звукозаписывающей компании и подумать о гастролях и следующем альбоме. Это тот же самый подход, он не изменился. Я думаю, это фэнам виднее, им легче об этом говорить. Потому что они видят перемены каждый третий или каждый второй год, когда у нас выходит альбом, который является иллюстрацией того, кем мы являемся в этот момент в нашей жизни. Я не изменился; я всё еще чувствую то же самое».













+2 -0



просмотров: 117