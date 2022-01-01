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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 25
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 20
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In Flames

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Гитарист IN FLAMES — о начале пандемии



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В рамках программы "Talk Toomey" у гитариста IN FLAMES Björn'a Gelotte'a спросили, как он и коллеги по группе ощущали себя в первые дни пандемии, на что он ответил:

«Швеция стремилась не закрываться, поэтому были ограничены некоторые действия. Но на самом деле всё было закрыто. У нас не было военного положения, комендантского часа или чего-то подобного, но рестораны не могли обслуживать посетителей после определённого часа. Однако я считаю, что по сравнению с другими странами мира у нас всё прошло в лёгкой форме.

Всё, что связано с музыкой, — гастроли, запись, сочинительство, разговоры о них, путешествия, всё это дерьмо — всё просто исчезло в одночасье. Это было похоже на резко опустившуюся вечную ночь.

Мы полетели в Новую Зеландию на концерт. Мы прилетели туда — это же буквально другая сторона планеты. Мы приехали туда и узнали, что мы не можем выступать и не можем покинуть страну — они закрыли всё. У нас было несколько часов, и мы успели уехать из страны. Этого никто не мог предвидеть, так что мы не были к этому готовы.

Первые пару месяцев я чувствовал себя дерьмово. Я чувствовал себя изолированным. Я чувствовал себя бесполезным. Я чувствовал, что у меня нет цели. И это странное чувство, когда я в таком возрасте и занимаюсь этим уже долгое время. Так что это, безусловно, расстраивало. Но со временем всё начало — я бы не сказал "раскрепощаться", но люди стали понимать ситуацию, так что в социальном плане изоляция стала меньше. Мы начали тусоваться, даже если это не были большие группы или типа того. Мы начали устраивать джемы с друзьями и всё такое. Музыка постепенно возвращалась к жизни, и в конце концов мы смогли увидеть какой-то свет в туннеле. По крайней мере, мы могли поддерживать наши двигатели в рабочем состоянии, сочиняя, создавая и превращая часть этого негатива во что-то позитивное. Да, переработать эти странные времена и чувства в новую музыку. И так оно и получилось».




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