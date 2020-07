сегодня



Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES



В нижеприведённом видео Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage), Markus Vanhala (Omnium Gatherum), Max Cavalera (Soulfly), Eric Peterson (Testament), Oscar Dronjak (HammerFall), Karl Buechner (Earth Crisis), Mike Schleibaum (Darkest Hour), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Fernando Ribeiro (Moonspell), Jordan Mancino (As I Lay Dying), Ryan Downey (Burn It Down), JF Dagenais (Kataklysm), Matt Heafy (Trivium), Niilo Sevänen (Insomnium) поздравили IN FLAMES с 20-летием с момента выхода альбома "Clayman".







