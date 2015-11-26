Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 74
*Live Nation сокращает гонорары музыкантам и переводит на них... 43
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 37
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 35
*Новое видео U.D.O. 26
[= ||| все новости группы



*

In Flames

*



5 июл 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES

20 июн 2020 : 		 Трейлер к переизданию IN FLAMES

5 июн 2020 : 		 Первый перезаписанный трек от IN FLAMES

3 июн 2020 : 		 Тизер от IN FLAMES

12 мар 2020 : 		 IN FLAMES заключили соглашение с NUCLEAR BLAST

8 мар 2020 : 		 IN FLAMES выпустили 8-битную версию альбома "I, The Mask"

3 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

2 авг 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

26 июн 2019 : 		 Фронтмен IN FLAMES о гётеборгской металлической сцене 1990-х годов: «Конечно, это было прекрасное время»

7 май 2019 : 		 IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выхода альбома 2002 года "Reroute To Remain"

3 апр 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с IN FLAMES

7 мар 2019 : 		 Гитарист IN FLAMES о соцсетях, работе с продюсером и совместном сочинении

1 мар 2019 : 		 Новое видео IN FLAMES

19 фев 2019 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Я не собираюсь делать ещё один "The Jester Race" или "Whoracle"»

19 фев 2019 : 		 Видео с выступления IN FLAMES вместе с бывшим гитаристом MEGADETH

8 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

27 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбом IN FLAMES

11 янв 2019 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

14 дек 2018 : 		 Новые песни IN FLAMES

29 ноя 2018 : 		 Новый сингл IN FLAMES выйдет зимой

17 июл 2018 : 		 IN FLAMES работают над новым альбомом

6 июл 2018 : 		 IN FLAMES нашли ударника

22 дек 2017 : 		 Фестиваль IN FLAMES пройдет летом

17 ноя 2017 : 		 Кавер-версия DEPECHE MODE от IN FLAMES

19 окт 2017 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES: «Группе стоило бы сменить имя»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Музыканты TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY поздравляют IN FLAMES



*
zoom
*
* *
В нижеприведённом видео Adam Dutkiewicz (Killswitch Engage), Markus Vanhala (Omnium Gatherum), Max Cavalera (Soulfly), Eric Peterson (Testament), Oscar Dronjak (HammerFall), Karl Buechner (Earth Crisis), Mike Schleibaum (Darkest Hour), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Fernando Ribeiro (Moonspell), Jordan Mancino (As I Lay Dying), Ryan Downey (Burn It Down), JF Dagenais (Kataklysm), Matt Heafy (Trivium), Niilo Sevänen (Insomnium) поздравили IN FLAMES с 20-летием с момента выхода альбома "Clayman".

Members Of TESTAMENT, KATAKLYSM, HAMMERFALL, KILLSWITCH ENGAGE, SOULFLY And More Celebrate 20th Anniversary Of IN FLAMES' Clayman Album; Video



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 475

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом