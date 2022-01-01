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*CORONER начнут запись зимой 30
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
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Новое видео IN FLAMES



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"Foregone Pt. 2", новое видео группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Foregone", выходящего десятого февраля на Nuclear Blast.

Anders Fridén: «Приступая к работе над "Foregone", мы хотели сделать запись, которая была бы в значительной степени ориентирована на гитару и имела прочную основу между басом и барабанами. Мы по-прежнему подходили к написанию песен так же, как и всегда, — как к сопоставлению мелодии и агрессии. Это ДНК нашей музыки. Что касается лирики, то здесь не было недостатка во вдохновении, особенно в концепции времени.

Человечество в целом было вынуждено замедлиться и взять передышку. В этот перерыв многие из нас потратили время на оценку и изменение приоритетов. Время - это константа, но то, что мы с ним делаем, и то, как мы его воспринимаем, может быть разным. Особенно сейчас, когда кажется, что мир движется быстрее, чем когда-либо прежде.

Это очень здорово, что после всего мы все еще существуем и работаем над нашим четырнадцатым альбомом. Я чувствую, что в 'Foregone' мы нашли отличный баланс между прошлым, настоящим и будущим. Это новая эра IN FLAMES!»

Трек-лист:

01. The Beginning Of All Things That Will End
02. State Of Slow Decay
03. Meet Your Maker
04. Bleeding Out
05. Foregone Pt. 1
06. Foregone Pt. 2
07. Pure Light Of Mind
08. The Great Deceiver
09. In The Dark
10. A Dialogue In B Flat Minor
11. Cynosure
12. End The Transmission




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