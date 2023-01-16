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*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
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In Flames

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Новое видео IN FLAMES



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Meet Your Maker, новое видео группы IN FLAMES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Foregone", выходящего десятого февраля на Nuclear Blast.

Anders Fridén: «Приступая к работе над "Foregone", мы хотели сделать запись, которая была бы в значительной степени ориентирована на гитару и имела прочную основу между басом и барабанами. Мы по-прежнему подходили к написанию песен так же, как и всегда, — как к сопоставлению мелодии и агрессии. Это ДНК нашей музыки. Что касается лирики, то здесь не было недостатка во вдохновении, особенно в концепции времени.

Человечество в целом было вынуждено замедлиться и взять передышку. В этот перерыв многие из нас потратили время на оценку и изменение приоритетов. Время - это константа, но то, что мы с ним делаем, и то, как мы его воспринимаем, может быть разным. Особенно сейчас, когда кажется, что мир движется быстрее, чем когда-либо прежде.

Это очень здорово, что после всего мы все еще существуем и работаем над нашим четырнадцатым альбомом. Я чувствую, что в 'Foregone' мы нашли отличный баланс между прошлым, настоящим и будущим. Это новая эра IN FLAMES!»

Трек-лист:

01. The Beginning Of All Things That Will End
02. State Of Slow Decay
03. Meet Your Maker
04. Bleeding Out
05. Foregone Pt. 1
06. Foregone Pt. 2
07. Pure Light Of Mind
08. The Great Deceiver
09. In The Dark
10. A Dialogue In B Flat Minor
11. Cynosure
12. End The Transmission




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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16 янв 2023
s
smolet18-02-44
Инфлеймс можно слушать лишь до чистого вокала Фридена. В конце 90-х, начала 00-х, где-нигде проскальзывало "мякуанье" и чистый вокал, думал так и останется в такой незначительной пропорции. Фиг там - это стало развиваться и сейчас это основной "козырь" группы.
Like!1
16 янв 2023
I
Inhuman
smolet18-02-44, кто же эта сволочь, которая сказала ему, что он умеет петь...
16 янв 2023
d
deePress
Inhuman, да петь-то он умеет, но хотелось бы, чтобы он делал это в других проектах, а не в In Flames
16 янв 2023
gravitgroove
smolet18-02-44, раньше - то он и петь не умел. Берешь их же ретро Only for the weak и что ты там услышишь? Не я пою, а стыдно мне! А сейчас он поет достойно для своей ниши.
16 янв 2023
Corpsegrinder04
Да ладно, нормально поёт. Не хуже телок из Империал Эйдж.
Like!1
16 янв 2023
Exceptional
Прекрасная песня, хороший и простой клип
16 янв 2023
Вашингтон Ирвинг
Скучный набор клише.
Like!1
16 янв 2023
x
xRReth
Какой-то цирк, ей-богу. Лирика поебень, Фриден с его пидорскими придыханиями опять всё портит, музыка шаблоннее некуда. Соло пиздато, но тоже не в кассу.
Бля, знал же, что хуйню увижу, не надо было вообще смотреть и расстраиваться.

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