сегодня



Новый сингл IN FLAMES выйдет зимой



Группа IN FLAMES выпустит новый сингл и видео "I Am Above" 14 декабря этого года. Режиссером клипа вновь был Patric Ullaeus из Revolver Film Company, ранее работавший с DIMMU BORGIR, LACUNA COIL, AMARANTHE, KAMELOT и другими.



Тизер клипа доступен ниже.















+0 -1





просмотров: 312