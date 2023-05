сегодня



Вокалист IN FLAMES недоволен ростом поборов на площадках



В рамках беседы с The Metal Circus, вокалист IN FLAMES Anders Fridén рассказал о растущем требовании со стороны артистов, чтобы музыкальные площадки и промоутеры отменили плату, которую они взимают с групп за продажу атрибутики на концертах.



«Многие заведения требуют, чтобы группы платили им процент от продаж атрибутики. Обычно это соотношение составляет 20/80, то есть с каждого доллара, который группа зарабатывает на продаже футболок, заведение получает 20 центов. Это общепринятый стандарт индустрии, который по понятным причинам раздражает гастролирующие группы, особенно те, для кого доход от продажи продукции остается решающим фактором, обеспечивающим прибыльность тура.



Я считаю, что вначале это был способ для клубов сказать: "Хорошо, если у нас есть шоу и приходит мало людей, мы должны взять часть денег за мерч, потому что люди мало пьют, и мы не получаем деньги с бара". Но мы знаем, что это неправда, потому что люди по-прежнему много пьют, когда приходят на концерты. Так что это просто прижилось. И для групп, которые зависят от продаж продукции, это на самом деле очень, очень неприятно.



Я считаю, что это отстой, но я ничего не могу поделать. Я пытался много-много лет назад начать дебаты и поговорить об этом, но недостаточно групп говорили "мы согласны" или признавали тот факт, что это огромная проблема. А потом она вроде как исчезла. Все должны реагировать; не может быть так, чтобы только несколько групп что-то говорили. Я не знаю, что можно сделать против этой проблемы. Это огромные затраты. Я к тому, что мы продаем достаточно много мерча, и деньги, которые уходят кому-то другому, даже если мы иногда продаем его сами, это просто бред. Это безумие. Но гораздо труднее приходится небольшим группам, которые живут только за счет мерча; им приходится получать деньги от мерча, чтобы оплатить бензин, чтобы добраться до следующего места проведения концерта, или чтобы заплатить за то, чтобы переночевать в мотеле или купить еды, или что-то еще. А потом кто-то приходит и просто так берет 20 процентов из их кармана. Это ужасно»



На вопрос The Metal Circus, считает ли он, что проблема может быть "решена", если достаточное количество артистов публично выскажется против комиссионных, которые некоторые заведения взимают с продажи мерча на концертах, Anders ответил следующее:



«Я не знаю как насчет "исправить", но мы должны быть едины, по крайней мере я так думаю. Все должны реагировать. Это не могут быть голоса нескольких групп или несколько человек от групп. Потому что вся эта кооперация, или как еще ее назвать, которая берет эти деньги за концессии, это такая огромная... Это как Давид против Голиафа, но группы должны превратиться в Голиафа.



Кажется, это было в 2005 году, [200]6, [200]7 или примерно так, когда я впервые по-настоящему узнал и столкнулся с этой проблемой у нас, в Швеции. И я очень расстроился. И я сказал: "Давайте продавать наш мерч снаружи. Мы не будем продавать его внутри, раз кто-то собирается брать столько денег". Но, очевидно, фанаты страдают, потому что ты хочешь пойти на концерт и купить свою футболку. А потом ты кого-то злишь. Иногда кажется, что не имеет значения, что ты делаешь, потому что всегда найдется кто-то, кто не понимает, почему ты делаешь это так, как ты делаешь. Это огромная проблема. Это трудно. Но я лично не знаю, что делать, пока мы все не объединимся и не скажем: "Вот какая существует проблема".



В крупных заведениях часто бывает обязательным, чтобы персонал мерчандайза работал непосредственно в заведении, что означает, что процентное вознаграждение может быть стандартным. Похоже, что так оно и есть. И если мы не объединимся и не договоримся о чем-то, тогда мы сможем это изменить. Я имею в виду, что я могу заплатить что-то за услугу — не вопрос, я это понимаю. Но если вы получаете что-то за это. Если кто-то продает это для вас и [делает] все подсчеты и все такое прочее, это одно. Но 20 процентов — это довольно большие деньги. Это не услуга, которую они предлагают; это услуга, о которой вы должны договориться. В противном случае вы не сможете продавать [свой товар на площадке]. И это почти как территория мафии. Это полный пи3.14ц».



На вопрос, могут ли такие группы, как IN FLAMES, сократить часть своих расходов, полагаясь на то, что заведения нанимают своих собственных людей, которые будут заниматься продажей мерчендайза на их концертах, Anders ответил:



«Не всегда. Я к тому, что у вас все равно должен быть один человек, который будет на концерте и будет все считать, но когда вы играете на больших площадках, они обычно заботятся о том, чтобы все организовать и сделать то-то и то-то, и у вас все равно всегда должен быть свой мерчендайзер, чтобы контролировать процесс. Так что это все равно расходы — это все равно койка в автобусе, это все равно еда, это все равно зарплата, которую вы платите сверх 20 процентов. Это не значит, что группы много имеют. Мы находимся в конце цепочки, но так было всегда. Посмотрите на роялти, посмотрите на все это и тому подобное. Но есть ощущение, что раз ты пошел на это занятие, то такой вот способ существования и правил».







