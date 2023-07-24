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In Flames

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Бывший гитарист IN FLAMES о причине своего ухода: «Мы двигались в двух совершенно разных направлениях»



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Бывший гитарист группы IN FLAMES Jesper Strömblad утверждает, что до его ухода из группы более десяти лет назад он и его бывшие коллеги по группе двигались в двух совершенно разных направлениях.

Strömblad, ушедший из IN FLAMES в феврале 2010 года, чтобы продолжить лечение от алкогольной зависимости, высказал свои соображения во время беседы с подкастом "Scars And Guitars" о предстоящем третьем альбоме своего проекта CYHRA "The Vertigo Trigger". Размышляя о последнем альбоме, который он записал с IN FLAMES, "A Sense Of Purpose" 2008 года, Jesper сказал:

«Этот альбом был слишком проблемным... Не столько "проблемным", просто мы двигались в двух совершенно разных направлениях. Я хотел оставаться дэт-металлистом, а кое-кто хотел делать музыку, более подходящую для радиостанций. И это было не самое лучшее время в группе, поэтому я решил уйти. Потому что я чувствовал, что когда я был в туре... Помню, на одном из последних концертов я наблюдал за публикой, и мне захотелось быть одним из слушателей в зале: "Я не хочу стоять здесь". И мне показалось, что это нечестно по отношению к людям, которые пришли посмотреть на группу. И это было несправедливо по отношению ко мне или другим участникам. Тогда я решил уйти».

Что касается музыкальной эволюции IN FLAMES после его ухода из группы, Jesper сказал:

«Они радикально изменились. Может быть, не на следующем альбоме, а на тех, что вышли позже. Но в группе по-прежнему присутствует Björn [Gelotte, гитарист IN FLAMES, пишущий песни]... Что-то, конечно, пропало. Когда я ушёл, Björn остался без своего партнёра по сочинению песен. Он всё делал сам, и они проделали отличную работу, я думаю. Но я считаю, что в некотором роде пропала душа, и это не связано со мной, а связано с тем, что группу покинул последний оригинальный участник. Но у них всё хорошо. Они являются действующей единицей. Они по-прежнему играют перед огромными аудиториями на фестивалях, отлично справляются со своей работой, и с ними работают отличные музыканты».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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24 июл 2023
N
Nihel
Я не пойму, все музыканты поголовно неспособны увязывать мысли или это проблемма перавода?
Like!1
24 июл 2023
P
Petrovich Sexyy
Жду явление Хромиса!
Like!1
24 июл 2023
N
Nepalcev
Еспер хотел по-прежнему нарезать мелодет, а не радиорок, и поэтому ушел из IF и оказался в Cyhra, я всё правильно понял?

просмотров: 822

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