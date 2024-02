сегодня



Вокалист IN FLAMES: «Сейчас мы звучим вживую лучше, чем когда бы то ни было»



В новом интервью Rolling Stone India Anders Fridén, фронтмен IN FLAMES, рассказал о трёх участниках, которые недавно появились в составе группы: барабанщике Tanner'e Wayne'e, гитаристе Chris'e Broderick'e и басисте Liam'e Wilson'e. На вопрос о том, каково это — привлекать в группу разных людей для гастрольного состава, Anders ответил:



«Все ребята, которых вы упомянули, — Tanner, Chris и Liam — уже в группе, так что это не просто нанятые люди. Они часть группы, но музыку и аранжировки пишем мы с Björn'ом [Gelotte, гитаристом IN FLAMES]. Именно мы этим занимаемся, и это неизменно. Но ребята очень важны для нас, и я думаю, что сейчас мы звучим вживую лучше, чем когда бы то ни было.



Я не хочу показаться неуважительным по отношению к тем, кто когда-либо был в группе, но это действительно профессиональные музыканты и очень опытные в своём деле, и все они из разных стилей. Tanner — выходец из хардкор-панк-эры, а Chris, как известно, участвовал в NEVERMORE, JAG PANZER и MEGADETH... Его мы знаем уже более 20 лет. Мы были друзьями ещё до того, как задумались о его участии в группе. Было здорово, что он и Björn действительно сработались и много играют на гитаре. Я никогда не видел, чтобы Björn так много играл на гитаре, и я думаю, что Крис сыграл в этом большую роль.



Liam пришёл к нам прошлым летом, потому что [предыдущий басист IN FLAMES] Bryce [Paul] неожиданно покинул нас. Мы по-прежнему друзья, так что у нас нет никаких проблем. Но ему нужно было заняться семьёй, а у нас был запланирован фестиваль в Европе, так что нам нужно было что-то делать. Я знал о DILLINGER ESCAPE PLAN раньше, мы встречались то тут, то там, но мы совсем не дружили, так что я его толком не знал. Наш менеджер сказал: "Я думаю, это будет отличным вариантом для вас". Он знал его гораздо лучше, чем мы, и он пришёл, и после часовой встречи мы стали как лучшие друзья. Он потрясающий, замечательный и очень хорошо вписался в группу. Он немного старше. Он не молод, у него есть семья. У него большой гастрольный опыт, так что он идеально подходит. И он отлично показал себя на сцене и вне её, а это очень важно. И я должен это сказать, потому что мы играем по часу, по полтора часа каждый день. Это что касается сцены. Но вне сцены тоже очень важно, как вы себя ведёте, как вы общаетесь, как вы взаимодействуете друг с другом. В фургоне очень весело и нет никакого напряжения, все смеются и веселятся. Если кому-то нужно немного побыть одному, это совершенно не страшно. Никто тебя не беспокоит. Так что я очень рад быть участником этой группы сейчас. У меня хорошие ощущения после стольких лет, как я уже говорил, я всё еще чувствую вибрацию, особенно после пандемии и всего, что произошло. Мы снова собрались и можем заниматься этим. Это потрясающе».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 203