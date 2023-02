11 фев 2023



Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»



Björn Gelotte, гитарист шведской мелодик-дэт-металической группы IN FLAMES, высказал своё мнение о THE HALO EFFECT, новом проекте с участием пяти бывших музыкантов из IN FLAMES. На вопрос El Cuartel Del Metal, что он думает о сравнениях THE HALO EFFECT и IN FLAMES, которые появились в хэви-металлических СМИ после того, как первая группа выпустила свой дебютный альбом в прошлом году, Gelotte ответил:



«Честно говоря, я особо не думал об этом. Они все очень хорошие музыканты, и все они были частью IN FLAMES в качестве участников — как гастролирующих, так и записывающихся — и по разным причинам решили больше не гастролировать и не быть участниками группы. И если они нашли способ вернуться к музыке, они молодцы. Музыки я слышал не так много, но я знаю, на что они все способны. Так что это явно будет неплохо в любом случае. И я не думал об этом в ином ключе.



Я думаю, что это отличная возможность, что-то вроде второго шанса для этих ребят сделать всё так, чтобы это соответствовало их нынешней жизни. И с точки зрения времени они могут делать это в том темпе, в котором им больше нравится. Так что я думаю, что это всё это можно рассматривать только в положительном ключе. И я считаю, что мир станет лучше, если в нём будет больше музыки. И эти ребята знают, что делают».







