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In Flames

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|||| 11 фев 2023

Гитарист IN FLAMES — о THE HALO EFFECT: «Эти ребята знают, что делают»



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Björn Gelotte, гитарист шведской мелодик-дэт-металической группы IN FLAMES, высказал своё мнение о THE HALO EFFECT, новом проекте с участием пяти бывших музыкантов из IN FLAMES. На вопрос El Cuartel Del Metal, что он думает о сравнениях THE HALO EFFECT и IN FLAMES, которые появились в хэви-металлических СМИ после того, как первая группа выпустила свой дебютный альбом в прошлом году, Gelotte ответил:

«Честно говоря, я особо не думал об этом. Они все очень хорошие музыканты, и все они были частью IN FLAMES в качестве участников — как гастролирующих, так и записывающихся — и по разным причинам решили больше не гастролировать и не быть участниками группы. И если они нашли способ вернуться к музыке, они молодцы. Музыки я слышал не так много, но я знаю, на что они все способны. Так что это явно будет неплохо в любом случае. И я не думал об этом в ином ключе.

Я думаю, что это отличная возможность, что-то вроде второго шанса для этих ребят сделать всё так, чтобы это соответствовало их нынешней жизни. И с точки зрения времени они могут делать это в том темпе, в котором им больше нравится. Так что я думаю, что это всё это можно рассматривать только в положительном ключе. И я считаю, что мир станет лучше, если в нём будет больше музыки. И эти ребята знают, что делают».




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11 фев 2023
Corpsegrinder04
Дровосек дело говорит. Эти ребята не то , что знают что делают, они сделали альбом в 100 раз пизже, чем последняя Ин Флеймовская хуерга, где кроме первой песни после проигрыша и слушать нечего.
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