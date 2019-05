сегодня



IN FLAMES перестали обращать внимание на критику после выхода альбома 2002 года "Reroute To Remain"



Вокалист IN FLAMES Anders Fridén и гитарист Björn Gelotte недавно побеседовали с шведским изданием RockSverige.se. Ниже представлены выдержки из интервью.



О рабочих отношениях между двумя музыкантами:



Björn: «Честно говоря, поначалу, как мне думается, дать им определение было куда проще. Существовала музыкальная сторона — собственно, композиция, риффы, мелодия, ударные, и всё тому подобное — в одном лагере, и был вокал, тексты и вокальные мелодии — в другом. Это одна из тех вещей, которые мы, на мой взгляд, сломали. Я имею в виду, сейчас мы оба в этом плане заходим на чужие территории».



Anders: «У каждого из нас есть свои различные сильные стороны, которые мы пускаем в дело, что сегодня необходимо для группы в целом. Есть области, в которых я более заряжен, есть моменты, в которых более продуктивен Björn, но какого-то на сто процентов точного определения, как оно должно быть, не существует. Всё это больше касается песен и на конкретных ситуаций. Иногда он нужен мне для того, чем обычно занимаюсь я, иногда — наоборот. В противном случае сегодня IN FLAMES не были бы теми, кем они являются. В прошлом всё, естественно, было иначе, и у каждого была своя определённая роль. Это придавало IN FLAMES индивидуальности, но мы в итоге разобрались в том, что для нас работает. Нам на самом деле не нужно об этом говорить. Это просто чувствуешь, так как это происходит очень естественно».



Oб альбоме 2016 года "Battles":



Anders: «На этом альбоме появилось несколько замечательных песен, и их было очень круто исполнять живьём. Было несколько моментов, которые мы изменили, когда дело дошло до продакшна, и то, как некоторые вещи были сведены. Поэтому мы и решили работать с Chris'ом Lord-Alge. Мы хотели придать финальному миксу немного стиля "oomph". Это был правильный альбом для своего времени, равно как и всё остальные альбомы были правильными, когда мы их создавали. Мы никогда не оглядываемся назад и не хотим ничего менять».



Видели ли они какие-либо хорошие концерты за то время, которое они провели в Лос-Анджелесе, записывая новый альбом "I, The Mask":



Anders: «Мы видели Udo [Dirkschneider'а], исполнявшего песни ACCEPT. Это было просто охренительно. Myles Kennedy отлично выступил сольно с акустической программой — только он, его гитара и голос. Это была фантастика».



Björn: «Классное шоу может быть чем-то потрясающим. Классное шоу заряжает тебя. Поэтому мы так любим обстановку живых выступлений как группа, потому что это та ситуация, когда ты наиболее искренен и одновременно полон силы».



О важности «динамики»:



Björn: «Интересно, что ты можешь сделать, добавив немного динамики. Для записи присутствие этих элементов абсолютно необходимо. В противном случае быстрые композиции не засияют, а без быстрых песен медленные не смогут отправить тебя в путешествие».



О том, что они игнорируют отзывы критиков:



Anders: «Мы записали "Reroute To Remain" [в 2002 году]. Затем поехали в тур с SLIPKNOT и после этого выпустили этот альбом. И люди говорили, что он звучал очень похоже на SLIPKNOT... Мы поменяли продюсера, сменили студию, переехали — из Готенбурга в Аппсалу, и всё такое. Столько всего произошло, что я в итоге сказал себе: "с меня хватит"».



Björn: «Этот альбом был сочинён и записан до того, как мы провели тот тур, поэтому это было крайне странно. Они вообще никак не связаны».



Anders: «Он просто начал жить собственной жизнью. И я решил: "Окей, я покончил с этим. Это всё».



Björn: «Позже на последующих альбомах мы поняли, что это правильно, когда вы прислушиваетесь к продюсеру или друг к другу. Это очень важно, но ориентироваться на суждение всего света... невозможно угодить всем и каждому — да и смысл-то не в этом».



Anders: «Это пустая трата энергии. Ты не можешь изменить чьё-то мнение. Если тебе что-то не нравится, тебе это не нравится. Я не могу убедить тебя. Я пытался сделать это с помощью альбома, но если ты не понимаешь этой музыки, тогда я сдаюсь».









"I, The Mask" was released on March 1 via Nuclear Blast (worldwide, excluding North America) and Eleven Seven Music (North America).









