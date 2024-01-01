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TESLA выпустят ЕР осенью



Басист TESLA Brian Wheat в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о ближайших планах команды:



«В следующем месяце, в ноябре, мы дадим еще несколько концертов, а 29 ноября выпустим лимитированный EP «All About Love», на котором будет совершенно новый трек, который мы уже несколько месяцев играем вживую, несколько других его версий и пара сюрпризов. Так что выйдет совершенно новый EP TESLA».







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