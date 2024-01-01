Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 18
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
*GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открыти... 12
*Новое видео ARCH ENEMY 11
*Новое видео ALL FOR METAL 9
*METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадав... 9
*Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 23
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 18
*Новое видео ПАТРИАРХЪ 16
*ROB HALFORD: «Сейчас в Америке пропаганда как никогда сильна... 15
[= ||| все новости группы



*

Tesla

*



20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?

16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом

3 мар 2024 : 		 Сколько бензина в баке TESLA?

14 фев 2024 : 		 Вокалист TESLA: «Меня вдохновлял Бон Скотт!»

5 фев 2024 : 		 Басист TESLA: «Люди слушают музыку в стриминге. Нас же насилуют!»

28 дек 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Никакие технические новинки не заменят концертного духа»

18 дек 2023 : 		 Ждать ли от TESLA нового?

23 ноя 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Мы не соперничали с глэм-группами»

25 окт 2023 : 		 Когда ждать нового альбома TESLA?

8 окт 2023 : 		 Гранж не оказал большого влияния на TESLA

3 окт 2023 : 		 Вокалист TESLA о переменах на концертах

26 сен 2023 : 		 TESLA запишут несколько песен зимой

22 сен 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Никуда мы не уйдем!»

9 сен 2023 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от TESLA

10 авг 2023 : 		 Вокалист TESLA о позиции барабанщика

8 июл 2023 : 		 Вокалист TESLA о секрете сохранения вокала

20 июн 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Подкладки не использую»

9 июн 2023 : 		 Новое видео TESLA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Детали нового ЕР TESLA



zoom
TESLA выпустит новый ЕР, получивший название "All About Love", 29 ноября:

01. All About Love (Electric Mix)
02. From The Heart
03. All About Love (Acoustic Mix)
04. All About Love (Live)
05. Walk Away (Live)
06. All About Love (Hybrid Mix)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 50

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом