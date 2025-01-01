30 мар 2025



300 миллионов стримов TESLA



TESLA похвастались тем, что их каталог на Spotify уже прокрутили более 300 000 000 раз. В него входит 11 студийный альбомов, ряд концертных записей и компиляций, а также одна акустическая пластинка.

New milestone reached at Spotify, our catalog has surpassed 300 million streams.













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