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*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
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Tesla

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Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA



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TROY LUCCKETTA в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему решил покинуть состав TESLA:

«Во-первых, случилась история с COVID, и это нас остановило. Это дало мне время взять отпуск, поразмыслить и задуматься о том, на каком этапе я нахожусь в своей жизни, и переоценить ее. И я не могу быть более благодарен ребятам из группы за все эти годы. Я люблю их всех, и это были замечательные 30 с лишним лет — какжется набралось аж 36 лет. И для меня, честно говоря, не оставалось ничего другого, кроме как гастролировать, играть, давать те же концерты и делать все то, что они делают [сейчас], что просто замечательно. Приятно, что это наследие должно развиваться и двигаться дальше, но это дало мне возможность отойти от дел».




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