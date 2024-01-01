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Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA



TROY LUCCKETTA в рамках недавней беседы ответил на вопрос, почему решил покинуть состав TESLA:



«Во-первых, случилась история с COVID, и это нас остановило. Это дало мне время взять отпуск, поразмыслить и задуматься о том, на каком этапе я нахожусь в своей жизни, и переоценить ее. И я не могу быть более благодарен ребятам из группы за все эти годы. Я люблю их всех, и это были замечательные 30 с лишним лет — какжется набралось аж 36 лет. И для меня, честно говоря, не оставалось ничего другого, кроме как гастролировать, играть, давать те же концерты и делать все то, что они делают [сейчас], что просто замечательно. Приятно, что это наследие должно развиваться и двигаться дальше, но это дало мне возможность отойти от дел».







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